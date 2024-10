Evento esportivo altera trânsito na Orla da Atalaia neste sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o trânsito na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, será temporariamente, alterado neste sábado, 26, devido à realização de uma corrida de rua. O fluxo de veículos na avenida, no sentido praias/Centro, será interrompido das 14h às 18h.

A corrida começará nas imediações do Farol da Orla, e os participantes seguirão pela avenida, no sentido praias/Centro, fazendo o percurso na contramão da via, em direção à rodovia Inácio Barbosa. Da rodovia, os corredores retornarão, encerrando a corrida na altura do Farol.

Durante a competição, os retornos ao longo da Santos Dumont serão bloqueados e o trânsito será desviado para a rua Deputado Clóvis Rollemberg.

A SMTT recomenda aos condutores que, se possível, optem por rotas alternativas. Agentes da superintendência estarão na região para monitorar o trânsito e fazer os bloqueios.

Transporte coletivo

Por conta da corrida, algumas linhas de ônibus terão seus itinerários alterados. São elas:

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

051 – Atalaia / Centro

100 CS2 – Circular Shoppings 02

600 CP1 – Circular Praias 01

600 CP2 – Circular Praias 02

Itinerários

Os ônibus das linhas 008, 051 e 100 CS2, após saírem do Terminal Zona Sul, percorrerão pela avenida Rotary e entrarão na rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, seguindo pelas ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos.

Os ônibus da linha 600 CP1, ao saírem do Terminal Zona Sul, deverão seguir pela avenida Rotary, avenida Santos Dumont, rua Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, rodovia dos Náufragos, retorno, rodovia dos Náufragos, avenida Dr. Silvio Cabral Santana e avenida Inácio Barbosa.

Já os ônibus da linha 600 CP2 seguirão pela avenida Inácio Barbosa, rótula, avenida Dr. Silvio Cabral Santana, rodovia dos Náufragos, avenida Melício Machado, rua Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral até o Terminal Zona Sul.

Fonte e foto SMTT