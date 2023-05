Evento gratuito debaterá estratégias para mediação de conflitos 

Prática extrajudicial é prevista na legislação e adotada em casos de resolução de conflitos; evento acontece nesta quinta-feira, 1, e é aberto ao público, com vagas limitadas.

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Tiradentes (Unit) vai promover, em parceria com a Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio/SE) e a Media Soluções de Conflitos (empresa especializada em mediação e arbitragem), um evento voltado para a divulgação e o esclarecimento sobre a mediação extrajudicial como método para a resolução de conflitos. A Imersão em Estratégias para Solução de Conflitos na Extrajudicialidade acontece nesta quinta-feira, 1º, a partir das 13h30, no Bloco D do Campus Farolândia da Unit.

A Imersão em Estratégias faz parte do convênio de cooperação técnica firmado entre o NPJ/Unit, a Media e a Fecomércio, com o objetivo de difundir os métodos que visam o Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. No evento, os palestrantes irão mostrar como ela acontece em áreas como saúde, arbitragem, setor imobiliário, advocacia e formação profissional e educação, além de fortalecer estratégias eficazes para a desjudicialização e a humanização no tratamento de conflitos.

“O objetivo é promover a interlocução teórica e vivencial do ambiente acadêmico e profissional de estratégias eficazes para a desjudicialização e a humanização no tratamento de conflitos, construindo um terreno fértil à disseminação da cultura de paz em seu meio e na ambientação comunitária, bem como dar publicidade ao convênio de cooperação entre as partes promoventes do evento”, explica o coordenador do NPJ/Unit, professor Jéffson Menezes.

Entre as atividades previstas, estão painéis com a participação de professores e advogados especializados em práticas de mediação extrajudicial, que estão previstas no artigo 165 do Código Civil e na Lei 13.140/2015, além de fazer parte da Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, instituída em 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Conforme a resolução, ela deve ser implementada no país como uma política pública.

“Assim sendo, deve ser franqueado a todos os segmentos o acesso ao conhecimento e utilização dos métodos resolutivos, proporcionando assim um maior alcance e fomento em todas as áreas, vez que o conflito deixa de ser saudável por não sabermos conduzir a situação que o originou. Os métodos resolutivos, como realidade plausível, segura e legal, conduzem os envolvidos para uma ressignificação e recondução, através de técnicas, do uso da comunicação não-violenta, da escuta ativa e humanizada, cuidando numa escala mais abrangente e satisfatória das necessidades dos envolvidos”, destaca a advogada e presidente da Media, Ana Sarmento.

O evento é voltado a estudantes e profissionais de Direito, mas também está aberto à participação do público em geral. Os participantes terão direito a uma certificação de 8 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do portal Magister da Unit, no endereço https://wwws.unit.br/Portal/OutrosServicos.jsp. As vagas são limitadas.

Asscom Unit