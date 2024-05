Evento gratuito e aberto ao público em Aracaju vai celebrar a Luta Antimanicomial

Próxima quinta-feira (16) das 13h00 às 17h00 acontecerá o I Festival Cultural Equilíbrio, totalmente gratuito e aberto ao público. O evento tem como objetivo celebrar a Luta Antimanicomial, um movimento que faz lembrar que, como qualquer cidadão, pessoas com transtornos mentais, têm o direito fundamental à liberdade e a viver em sociedade.

A ação acontecerá na Associação de Moradores Sol Nascente JK, que fica localizada na Avenida Farmacêutica Cezartina Régis, 335, no Bairro Jabotiana. A programação conta com música ao vivo, vivência arteterapêutica, apresentação teatral e musical e relançamento do livro “Os pensamentos de Ivan”, escrito pelo Sr. Ivan Pinto que tem a esquizofrenia como aliada à sua arte de escrever.

No mês de maio, a saúde mental celebra o Dia da Luta Antimanicomial, que acontece nacionalmente no sábado, dia 18. Esse movimento lembra sobre as mobilizações sociais que resultaram no fechamento dos manicômios, na formalização de novas legislações de proteção e garantia dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico, e no redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental com a implementação de novas práticas de cuidado e acolhimento em liberdade.

“Diante disso, a Equilíbrio Clínica Dia, pioneira em Sergipe e referência no cuidado arte afetivo e humanizado, ofertado às pessoas em sofrimento psíquico, realiza o I Festival Cultural Equilíbrio, visando celebrar o direito fundamental à liberdade, à vida em sociedade e ao cuidado humanizado, criativo, emancipatório e afetivo, que tem a arte como estratégia de intervenção para o bem viver. Além de fortalecer os vínculos familiares e promover a integração sóciocomunitária”, afirma Laíra Rolim, psicóloga da Equilíbrio Clínica Dia e uma das componentes da equipe de organização da ação.

O evento destaca o protagonismo dos pacientes da Equilíbrio Clínica Dia. “Eles farão apresentações artísticas (musicais e teatrais) estreladas por eles e cocriadas junto à nossa equipe de oficineiros; possibilitando expressões humanas em múltiplas dimensões de linguagens, sentidos e afetações. Além disso, haverá um momento arteterapêutico, o “Palco Aberto” a toda comunidade que também queira se apresentar. Teremos também a apresentação do espetáculo ‘Paciência’, e o relançamento do livro ‘Os pensamentos de Ivan’, escrito pelo Sr. Ivan Pinto, o nosso Poeta do Amor, que tem a esquizofrenia como aliada à sua arte de escrever”, finaliza a psicóloga.

Fonte: RA Assessoria de Imprensa. Foto: divulgação.