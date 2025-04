Evento gratuito para crianças será realizado neste sábado no Parque da Sementeira

Neste sábado, 11, a partir das 16h, o Parque Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira, em Aracaju, vai se transformar em um verdadeiro palco de alegria e aprendizado para toda a família com o evento “Show de Musicalidade no Parque”, uma iniciativa inédita promovida pelo grupo musical infantil JYNgle. Com entrada gratuita, o evento convida o público a celebrar a cultura sergipana de forma lúdica e envolvente, proporcionando uma experiência única aos participantes.

Além da apresentação da própria JYNgle, o público poderá se divertir com o grupo de percussão Zabumbadores, a animada fanfarra Tamboreta do Toy e o cantor e sanfoneiro Mimi do Acordeon. O encontro também contará com atividades diversificadas, incluindo números de mágica, contação de histórias com fantoches e a presença de personagens do folclore sergipano, como os grupos Parafusos e Taieira.

Para tornar a experiência ainda mais especial, oficinas interativas vão oferecer brincadeiras sensoriais, pintura corporal e atividades com tapetes multissensoriais, garantindo que cada criança possa explorar sua criatividade. Para assegurar que todos possam participar, haverá um sistema de inscrições na hora, com limite de 100 crianças, garantindo uma experiência dinâmica e acessível.

O evento também se preocupa com a inclusão, oferecendo uma estrutura adaptada para cadeirantes e um espaço acolhedor para crianças neurodivergentes, permitindo que todos aproveitem as atrações com conforto e segurança.

O “Show de Musicalidade no Parque” é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, um incentivo do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com apoio do Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

Texto e foto NV Comunicação