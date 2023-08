Evento “Mundo dos Infláveis” promete um fim de semana repleto de diversão

Final de semana promete muito agito para os visitantes do RioMar Aracaju. Além da programação do Clube do Paizão, que contempla a mostra de Super Máquinas e o espaço Clube do Drink, o shopping recebe o circuito “Mundo dos Infláveis”, que também estará entre as atrações para o Dia dos Pais.

Localizado na área externa do shopping, em frente ao deck park, o circuito conta com uma super estrutura para receber toda a família e promover uma experiência inesquecível para pessoas de todas as idades. Por lá, a criançada contará com mais de 20 brinquedos infláveis, como futebol de sabão, multi play, slide radical, touro mecânico, castelinho, cama elástica, entre outros. Já os adultos podem aproveitar as opções gastronômicas dos food trucks, cerveja gelada, música ao vivo e muito mais.

Os visitantes do Mundo dos Infláveis terão a oportunidade de se divertir e soltar a imaginação em uma variedade impressionante de brinquedos infláveis. Além de proporcionar uma diversão sem igual para as crianças, o evento também é ideal para pais que buscam um ambiente de lazer para desfrutar com a família.

O espaço estará aberto ao público das 14h às 21h. O acesso aos brinquedos custa 40 reais e dá direito a 40 minutos de muitos pulos e diversão. Os ingressos estarão à venda no local.

Serviço

O quê? O evento Mundo dos Infláveis acontece neste fim de semana no RioMar Aracaju.

Quando? Dias 11, 12 e 13 de agosto, das 14h às 21h.

Onde? Área externa do shopping, em frente ao deck park – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso ao brinquedo? R$ 40,00 (inclui acesso a 40 minutos de brincadeiras infláveis).

Classificação? Livre.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação