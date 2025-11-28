Evento prepara atletas para o Ironman 70.3 Aracaju 2025 e fortalece triathlon em Sergipe

Ação que antecede o Ironman 70.3 Aracaju, que conta com o apoio do Governo do Estado, a Federação Sergipana de Triathlon (Festri) realizou, na noite desta quinta–feira, 27, um evento preparatório para atletas que vão participar da competição. Intitulada ‘Juntos no 70.3’, a iniciativa promoveu mesas-redondas com especialistas em áreas como nutrição, saúde e esporte, integração entre os participantes, troca de experiências e jantar. O encontro visou unir descontração, relaxamento e motivação para os participantes da prova que acontecerá no próximo domingo, 30.

Este é o segundo ano consecutivo do Ironman 70.3 na capital sergipana, estimulando o turismo esportivo e criando emprego, renda e oportunidades para a população.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca o impacto positivo da prova. “Por meio de eventos como esse, damos visibilidade a Sergipe para o mundo inteiro porque o Ironman é a principal marca do triatlo internacional. A gente tem a possibilidade de mostrar mais da nossa cultura, da nossa culinária e o acolhimento do povo sergipano. Tenho certeza que quem vem, vai querer voltar em 2026”, afirma.

O presidente da Festri, Anderson Gois, explica que a reunião contribui para que os atletas estejam preparados mental e fisicamente para realizar a prova, composta pelas modalidades de natação, ciclismo e corrida. “O jantar de massa é um evento tradicional. Ingerir mais carboidrato, se preparar com alimentação específica para prova. Essa conexão, de unir todos ao redor do esporte, é muito importante. Então, a ideia é ter esse momento e aproveitar a energia do Ironman”, detalha.

Parte da programação de palestrantes, o responsável pelo Ironman no Brasil, Carlos Galvão, apresentou ao público a origem histórica da competição e ressaltou a importância da presença da prova em Sergipe. Ele destacou a relevância do evento e o apoio da gestão estadual para o Ironman 70.3 Aracaju. “Todo tipo de suporte que a gente precisou, tivemos do Estado de Sergipe. Polícia militar, militar rodoviária, bombeiro, enfim. Nossa expectativa é muito boa”, enfatiza.

Já segundo o atleta Bonieck Clemente, que também foi um dos convidados da ação, a prova vai fortalecer e estimular a prática do triatlo em Sergipe. “Este é um momento de confraternização, de recebermos todos os atletas que estão vindo de fora, de fazer essa integração. Isso está fazendo com que não somente aumente o número de pessoas no triatlo, mas o número de pessoas praticando atividade física, o que é fundamental”, pontua.

Veteranos e novatos

A edição deste ano do Ironman 70.3 Aracaju tem 1.300 competidores inscritos, incluindo atletas de 11 países diferentes. Sergipe é o estado com maior número de participantes, somando 204 atletas da capital e do interior, um crescimento significativo em relação a 2024, quando esse número era de 155. Do total de participantes em 2025, 106 competidores serão estreantes no triathlon. Um deles é Murilo Gomes, de Nossa Senhora da Glória, município do alto sertão sergipano. Para ele, o ‘Juntos no 70.3’ contribuirá para seu desempenho na prova.

“Um evento desse, para iniciantes como eu, é muito importante porque, além das palestras e dos ensinamentos, tem aquele feedback que a gente recebe conversando com os mais experientes, pessoas que já fizeram o Ironman. Já peguei algumas dicas. Então, será fundamental para mim e outros que estão começando”, avalia ele, que exalta, também, os efeitos positivos da competição esportiva para o turismo e a economia do estado.

A iniciativa reuniu, ainda, atletas profissionais com ampla experiência no Ironman, a exemplo de Pietra Meneghini. Competidora de Curitiba, ela conta estar encantada pela receptividade e acolhimento de Sergipe e elogia a estrutura garantida pelo Estado para a prova. “Gostei muito do asfalto, do percurso de ciclismo. Gostei do clima, também. E esse evento de hoje conecta as pessoas. A gente pode trocar uma ideia. É legal ser na quinta porque, geralmente, sexta e sábado a gente já está mais concentrado”, declara ela, que participou de todas provas do Ironman no Brasil neste ano.

Já para a triatleta Vittória Lopes, medalhista dos Jogos Pan-Americanos que vai participar do evento em Aracaju, reunir atletas iniciantes e experientes é positivo para todos os competidores. “É sempre bom ter contato, principalmente com os amadores. Gosto muito do contato com o público, então, acho que é um bom esquenta para a prova. Vai ser muito legal”, afirma.

