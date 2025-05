Evento que celebra o Dia do Orgulho Nerd acontece neste domingo no RioMar Aracaju

No próximo domingo, 25 de maio, o RioMar Aracaju será palco do Nerd Se, evento que comemora os dois anos de atuação da ONG Clube Nerd, uma organização dedicada a fortalecer a cultura geek em Sergipe. A programação acontecerá das 14h às 20h, no Piso L2 do shopping, ao lado da Camicado e celebra também o Dia do Orgulho Nerd, data simbólica para os fãs da cultura pop, ficção científica, games e HQs.

O encontro marca ainda o lançamento da Comunidade Geek RioMar, uma iniciativa inovadora do shopping que acompanha a tendência de criação de comunidades para engajar públicos com interesses em comum. A proposta é fomentar conexões, estimular trocas e apoiar iniciativas voltadas ao universo geek.

Com uma programação diversificada, o Nerd Se contará com atividades para todas as idades, incluindo: espaço Just Dance, jogos retrô, quiz nerd, feirinha geek, mesas de BGs e RPG, desfile de Cosplay, desafio Exit Games, além de torneios de cartas dos universos Yu-Gi-Oh!, Pokémon e One Piece.

A entrada ao Nerd Se é gratuita, mas para participar é necessário realizar inscrição no App RioMar Aracaju e garantir o acesso.

O evento, que busca fortalecer o cenário geek no estado, proporcionando um espaço de celebração, inclusão e criatividade, também conta com a participação especial da Retrô Games.

Serviço

O quê? Evento promovido pela ONG Clube Nerd celebra o Dia do Orgulho Nerd.

Quando? Dia 25 de maio (domingo), das 14h às 20h.

Onde? Piso L2 do RioMar Aracaju, ao lado da Camicado.

Acesso? Gratuito, mediante inscrição no App RioMar Aracaju.

Classificação? Livre.

