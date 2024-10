Evento reunirá advogados e advogadas para debater futuro da profissão em Sergipe

Iniciativa acontece nesta quarta-feira, 9, a partir das 18h30, no Quality Hotel, em Aracaju

Um evento marcado para esta quarta-feira, 9, reunirá profissionais da advocacia para debater o futuro da profissão em Sergipe. Denominada de “Juntos pela Ordem”, a iniciativa acontecerá a partir das 18h30, no Quality Hotel, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O acesso é livre.

Idealizada por um grupo de advogados, que inclui profissionais de renome e também representantes da jovem advocacia, o evento visa debater propostas de transformação da profissão e de construção de uma OAB mais inclusiva, forte e verdadeiramente representativa.

Um dos grandes objetivos é dar vez e voz aos advogados. Entre os assuntos em pauta, também estão a defesa das prerrogativas da advocacia, a transparência da gestão, o fortalecimento da classe e a promoção de melhorias que impactem diretamente o dia a dia dos advogados.

Criado para unir a advocacia sergipana, o evento contará com momentos interativos, onde os advogados poderão ter participação ativa em prol da construção de um futuro melhor para a classe. A ação também será aberta ao público e à imprensa em geral.

SERVIÇO

Evento: “Juntos Pela Ordem”

Data: Quarta-feira (09/10)

Horário: 18h30

Local: Quality Hotel (Avenida Delmiro Gouveia, 100, bairro Coroa do Meio – Aracaju)

Acesso: livre

Fonte NV Comunicação