Evento ‘Time Sergipe’ promove imersão esportiva no RioMar Aracaju

Atletas e paratletas participam de vivências e desafios em diferentes modalidades durante cinco dias de programação gratuita

De 20 a 24 de agosto, o RioMar Aracaju recebe o evento Time Sergipe, uma iniciativa do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL). Durante cinco dias, das 10h às 22h, a Praça de Eventos Rio, se transformará em um espaço de interação com o esporte, reunindo atletas e paratletas sergipanos em apresentações e vivências abertas ao público.

A ação apresenta modalidades que integram competições como os Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) e o paradesporto. Além de assistir a treinos e desafios, os visitantes poderão conversar com os atletas e conhecer de perto as histórias de superação e conquistas que marcam a trajetória do Time Sergipe, composto por cerca de mil jovens talentos que representam o estado em 36 modalidades diferentes.

Mantido por meio de investimento estadual superior a R$ 1 milhão, o programa garante transporte, hospedagem, uniformes e alimentação para atletas e paratletas em torneios nacionais e classificatórios para competições internacionais. Todo o trabalho é apoiado por uma equipe multidisciplinar com mais de 100 profissionais, entre técnicos, professores e fisioterapeutas.

“Levar o esporte para dentro do shopping é uma forma de aproximá-lo da população, mostrando que ele é inclusivo e transformador. O Governo de Sergipe acredita no potencial dos nossos jovens e trabalha para oferecer oportunidades de crescimento e protagonismo”, destaca a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

De acordo com a gerente de marketing do RioMar Aracaju, o mês de agosto no shopping tem sido dedicado ao esporte e a chegada do Time Sergipe veio agregar mais valor à temática. “A parceria com o Governo de Sergipe e a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer reforça ainda mais essa imersão, trazendo para dentro do shopping o Time Sergipe, que representa o talento e a superação dos nossos atletas e paratletas. É uma oportunidade de mostrar que o esporte inspira, educa e transforma, além de conectar ainda mais o RioMar com a comunidade “, pontuou Danielle Sônego.

O público poderá acompanhar as atividades diariamente, de acordo com a programação:

Programação

Quarta-feira (20/08) – Judô

10h às 14h: treinos | 14h às 18h: Seleção Sergipana | 18h às 20h: interação com o público

Quinta-feira (21/08) – Karatê

10h às 14h: treinos | 14h às 18h: Seleção Sergipana | 18h às 20h: interação com o público

Sexta (22/08) – Basquete 3×3

10h às 14h: treinos | 14h às 18h: Seleção Sergipana | 18h às 20h: interação com o público

Sábado (23/08) – Badminton

10h às 14h: treinos | 14h às 18h: Centro de Referência Nacional | 18h às 20h: interação com o público

Domingo (24/08) – Ginástica Rítmica

10h às 14h: treinos | 14h às 18h: Seleção Sergipana | 18h às 20h: interação com o público

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages