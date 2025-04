Eventos, cultura e novos voos movimentam o turismo em Sergipe

Por Hugo Julião*

Sergipe registrou, nas últimas semanas, uma série de ações voltadas para o fortalecimento do setor turístico. Entre as iniciativas, destacam-se novos voos diretos, participação em eventos nacionais e a realização de atividades culturais que movimentaram o estado. Confira os principais destaques:

Sergipe lidera crescimento do turismo no Nordeste e chega ao 2º lugar no Brasil

O turismo de Sergipe segue em expansão e conquistou um novo marco: crescimento de 12,3% na movimentação econômica em fevereiro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados foram divulgados na terça-feira, 22, em estudo mensal realizado por meio da parceria entre os Sistemas Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe e de São Paulo.

Segundo análise do Núcleo de Comunicação e Inteligência da Fecomércio-SE, Sergipe alcançou a segunda posição nacional em crescimento, ficando atrás apenas do Espírito Santo. O índice registrado no estado foi três vezes maior que o crescimento nacional, que ficou em 3,9%.

Vila da Páscoa encanta visitantes

A Orla da Atalaia, em Aracaju, recebeu a segunda edição da Vila da Páscoa, que encantou turistas e moradores com decoração temática, espetáculos teatrais e atividades lúdicas.

O evento, promovido pelo Governo de Sergipe e pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), que começou em 04 de abril se encerrará neste domingo (27), oferecendo atrações como roda-gigante, feira de artesanato e apresentações da Paixão de Cristo.

Sergipe marcou presença na WTM Latin America 2025

Durante a WTM Latin America 2025, realizada em São Paulo, o Governo de Sergipe promoveu encontros com agências de viagens, operadoras de turismo e companhias aéreas. O objetivo foi fortalecer a imagem do estado como destino turístico, destacando suas belezas naturais e riquezas culturais.

Calendário cultural agita o estado:

Festival de Cultura de Tomar do Geru: Em andamento desde 14 de abril, o evento segue até 16 de junho com apresentações artísticas e gastronomia regional.

Descubra Aracaju: Neste final de semana, a Prefeitura de Aracaju promoverá mais três edições do projeto permanente “Descubra Aracaju”: Orla do Bairro Industrial, Orla Pôr do Sol e Praça Tobias Barreto.

Festa de Reis de Macambira: Nos dias 26 e 27 de abril, reforçou a tradição religiosa e folclórica local.

Sergipe avança no plano estratégico de turismo

O governo estadual concluiu a primeira etapa do Plano Estratégico de Estruturação de Destinos Turísticos e Atração de Investimentos. Os workshops foram realizados em cinco polos regionais e visam promover o desenvolvimento turístico sustentável no estado.

Arraiá do Povo

Sergipe avança no fortalecimento do turismo, com ações que combinam eventos culturais, expansão de rotas aéreas e promoção regional.

Nas próximas semanas, o estado volta a ganhar destaque no calendário turístico nacional com a realização do Arraiá do Povo, tradicional festa junina na Orla da Atalaia, que deverá atrair milhares de visitantes e movimentar a economia local.

O turismo sergipano segue em crescimento, impulsionado por investimentos, parcerias e a valorização da cultura.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE