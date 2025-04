Folia Entretenimento arrecada 16 toneladas de alimentos para doação

A Folia Entretenimento arrecadou, em apenas dois eventos realizados em 2025, mais de 16 toneladas de alimentos para doação, contemplando e auxiliando a manutenção de cerca de 28 instituições beneficentes em todo o estado.

No evento “Terapya do Henry Freitas”, realizado no último mês de março, aproximadamente uma tonelada de alimentos foi doada. No show “Folia, Forró, Sertanejo e Arrocha”, promovido em janeiro, mais de 15 toneladas foram arrecadadas.

Segundo Pedro Oliveira, CEO da Folia, números expressivos como esse são o combustível da empresa. “Nós estamos muito felizes com esse resultado. Além do nosso compromisso em trazer a diversão e a alegria durante os eventos, faz parte da missão utilizar a nossa plataforma para promover o bem e auxiliar quem mais precisa, então foi muito positivo e esperamos manter esse ritmo daqui para frente”, afirmou.

Confira as instituições contempladas:

Associação de Proteção aos Idosos Maria do Carmo Nascimento Alves – Ribeirópolis Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança – Casa Santa Francisca Romana Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança – Fazenda São Miguel APAE Lagarto APAE Itabaiana Centro de Ação Social Católica de Itabaiana – Lar Cidade de Deus Casa Santa Dulce dos Pobres Oficina Mãos Amigas Nossa Senhora de Nazaré Associação de Beneficência Senhor do Bomfim Associação Comunitária do Povoado Lagoa Verde Associação Comunitária “União dos Estudantes e Agricultores do Estado de Sergipe” Centro Social da Mulher do Povoado Rio das Vacas Associação de Cooperação Agrícola do Povoado Pururuca e Adjacentes Instituto Social Zefira Centro de Integração Raio de Sol – CIRAS Casa de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe – GACC Legião da Boa Vontade Centro Comunitário Sócio Cultural de Barra dos Coqueiros Comunidade Católica Servos e Servas da Santíssima Trindade Associação de Apoio ao Adulto com Câncer no Estado de Sergipe – AAACASE Associação Beneficente Santa Terezinha do Menino Jesus – ABTJUS Associação dos Amigos da Oncologia – AMO Associação Mulheres de Peito Externato São Francisco de Assis APAE Socorro APAE Aracaju Centro de Integração da Família A Chave do Futuro

