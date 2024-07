Eventos esportivo e religioso alteram trânsito fim de semana na capital

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que neste fim de semana haverá bloqueios no trânsito em ruas e avenidas da capital. No sábado, 27, será realizado um evento religioso na avenida Barão de Maruim. A concentração será na Praça da Bandeira, às 15h.

O percurso será no sentido da avenida Ivo do Prado, seguindo em direção a praça Hilton Lopes, que fica na avenida Coelho e Campos.

A SMTT fará bloqueios na Barão de Maruim, nos cruzamentos da Ivo do Prado e Otoniel Dórea. A previsão é que às 19h, o trânsito seja totalmente liberado.

Já no domingo, 28, a avenida Beira Mar, no sentido Centro/praias, será parcialmente bloqueada, devido a realização de uma corrida de rua.

As interdições no trânsito serão das 5h às 9h, começando nas imediações do Parque dos Cajueiros, no sentido Sul, até o posto de gasolina BR, em frente ao Restaurante O Miguel. Durante o evento esportivo, os veículos que trafegam no bairro Atalaia, em direção ao Centro pela avenida Beira Mar, serão desviados para a avenida José Carlos Silva.

Já os veículos que circulam pela avenida Murilo Dantas não poderão convergir à esquerda na avenida Beira Mar. Nos cruzamentos da avenida Jornalista Santos Santana, Ponte Godofredo Diniz, Anisio Azevedo, avenida Augusto Maynard, Barão de Maruim e avenida Simeão Sobral, o fluxo será bloqueado até a passagem dos atletas.

A SMTT orienta os condutores que circulam pelo Centro da cidade, a utilizarem rotas alternativas, como as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco, José Carlos Silva, Doutor Adel Nunes (Canal 4 – Conjunto Augusto Franco) e Paulo VI.

Agentes da SMTT Aracaju estarão nos pontos de bloqueio para orientar a população e organizar o trânsito.

Fonte e foto SMTT