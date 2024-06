EVENTOS ESPORTIVOS ALTERAM TRÂNSITO NA ORLA DA ATALAIA E BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTE DOMINGO, EM ARACAJU

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, devido à realizações de eventos esportivos, o trânsito na região da Orla da Atalaia e também no bairro Santo Antônio será alterado neste domingo (09).

A avenida Santos Dumont, na Orla, será bloqueada, a partir das 6h. O fluxo no sentido Centro/praias será desviado pela rua Deputado Clóvis Rollemberg até a passagem dos ciclistas.

Já no sentido praias/Centro, o trânsito será bloqueado da Passarela do Caranguejo até o retorno do Oceanário. A previsão é que de o trânsito seja totalmente liberado às 11h.

Santo Antônio

Também no domingo, a partir das 6h, haverá uma corrida de rua no bairro Santo Antônio e o trânsito será alterado em algumas vias: ruas Muribeca, Confiança e na Ponte José Conrado.

À medida que os ciclistas forem passando o trânsito será liberado, gradativamente. A previsão de término do evento é às 8h.

A SMTT de Aracaju orienta os condutores a procurarem rotas alternativas durante a realização dos eventos. Agentes de trânsito estarão nas regiões realizando as interdições e orientando os condutores.

Foto: Ascom/SMTT