Eventos esportivos alteram trânsito neste final de semana em Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste sábado e domingo, dias 22 e 23, haverá alterações no trânsito da capital, devido à realização de eventos esportivos.

No sábado, a partir das 14h, o trânsito na avenida Beira Mar, no bairro 13 de Julho, sentido Centro, será bloqueado da Praia Formosa até o espaço Zé Peixe, que fica na avenida Rio Branco, para realização de uma corrida de rua.

Os veículos que trafegam pela avenida Beira Mar, sentido Centro, serão desviados à esquerda para a avenida Anísio Azevedo. A previsão é que o trânsito seja totalmente liberado às 21h.

Transporte público

Por conta da interdição no trânsito, algumas linhas do transporte público terão os itinerários alterados. São elas:

001 – Augusto Franco/Bugio,

002 – Fernando Collor/DIA,

003 – João Alves/Orlando Dantas,

004 – Santa Maria/Mercado,

005 – Maracaju/DIA,

007 – Fernando Collor/Atalaia,

008 – Porto Sul/Bairro Industrial,

031 – Eduardo Gomes/Desembargador Maynard,

032-1 Tijuquinha/Osvaldo Aranha 01,

032-2 – Tijuquinha/Osvaldo Aranha 02,

033 – Terminal Rodoviário/ Des. Maynard,

035 – Terminal Rodoviário/ Nova Saneamento,

051 – Atalaia/Centro,

061 -Marcos Freire/Centro,

062 – Piabeta/Centro,

064 – Albano Franco/Centro via Porto Dantas,

065 – Marcos Freire II/Centro,

071 – Atalaia Nova/Centro,

200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 1,

614 – Sanaório/Centro,

615 – Bugio Centro, 701 – Jardim Atlântico/Centro,

702 – Augusto Franco/Beira-Mar,

709 – DIA/Centro via Clínicas,

715 – Tijuquinha/ Des. Maynard

717 – Mosqueiro/ Centro.

Os ônibus cujos itinerários incluem as avenidas Beira Mar e Ivo do Prado, serão desviados pela rua Itabaiana, em direção ao Terminal de Integração do Mercado.

Domingo

Já no domingo, 23, a SMTT montou um plano de operação para auxiliar a realização de um campeonato de triathlon, que ocorrerá na Orla da Atalaia, das 6h às 11h.

A avenida Santos Dumont, sentido praias/Centro, será fechada parcialmente para a circulação de veículos. O trecho interditado será desde a Passarela do Caranguejo, até a Praça de Eventos da Orla, com bloqueios nos retornos em frente ao Oceanário, Corpo de Bombeiros e Cinelândia.

Os condutores que seguirem pela região, não poderão acessar as ruas paralelas à avenida Santos Dumont. São elas: Waldemar Silva Carvalho, Renato Fonseca de Oliveira, Professor Jugurta Feitosa Franco, Construtor Genical Maciel, Dr. Bezerra de Menezes e Cônego José Félix de Oliveira.

Agentes de trânsito estarão em toda a extensão do percurso da prova, orientando os condutores e pedestres. Após as provas, a avenida será liberada e o trânsito, normalizado.

Foto SMTT