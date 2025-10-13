Eventos marcam o fortalecimento da atividade de contabilidade

O presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o sergipano Aécio Prado Dantas Júnior, participou nas últimas semanas de dois dos mais importantes encontros da classe contábil no país: a 61ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (Concerj) e a 29ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo (Convecon). As participações consolidam a presença institucional do CFC no fortalecimento técnico e estratégico da profissão em todo o território nacional.

No Rio de Janeiro, o Concerj foi promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), reunindo profissionais e estudantes de contabilidade em torno de temas como reforma tributária, inovação tecnológica e o papel das novas lideranças contábeis. O evento contou com a palestra proferida pelo ídolo do futebol brasileiro, Zico, “Liderança, disciplina e coletividade”, que teve Dantas como condutor.

Já em São Paulo, a Convecon, organizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), trouxe debates de alto nível com palestrantes nacionais e internacionais, reforçando a importância da profissão na governança pública e privada. Na Convencon, Dantas mediou a palestra magna do evento, “O Futuro Econômico Global – riscos e oportunidades’, com o economista e jornalista Luiz Artur Nogueira”

Em ambas as ocasiões, Aécio Dantas representou o CFC como liderança nacional e voz de coesão entre os conselhos regionais, destacando o papel da contabilidade na consolidação de uma economia mais transparente e sustentável. “A contabilidade é o alicerce da gestão moderna, seja nas empresas, seja no poder público. Fortalecer a atividade contábil é garantir que decisões econômicas sejam tomadas com base em dados, ética e responsabilidade social”, afirmou o presidente.

Os encontros contaram com intensa participação de profissionais e estudantes, simbolizando a integração entre gerações e o alinhamento das práticas contábeis às demandas de um mundo em transformação. Tanto o CRCRJ quanto o CRC-SP ressaltaram o papel do CFC na promoção da educação continuada e na valorização da categoria como agente essencial do desenvolvimento econômico.

A presença do presidente do CFC em dois grandes polos da contabilidade brasileira, Rio e São Paulo reforça o protagonismo do Conselho Federal de Contabilidade e o compromisso do sistema CFC/CRCs com o futuro da profissão, marcada por inovação, transparência e impacto social.

Texto e foto assessoria