Eventos promovidos pela Prefeitura alavancam o turismo em Aracaju

Aracaju se consolidou como um dos grandes destinos turísticos do Brasil, impulsionada por eventos estratégicos realizados ou apoiados pela Prefeitura. Iniciativas como o Forró Caju, o Projeto Verão, o Réveillon e o Iron Man tiveram papel crucial no fortalecimento da cadeia produtiva do turismo local. A iluminação natalina da cidade, que atualmente encanta moradores e visitantes, também é um compromisso da gestão municipal em atrair turistas e aquecer a economia.

“Todos esses eventos foram diretamente realizados ou tiveram apoio da Prefeitura de Aracaju. A cidade está belíssima, toda ela iluminada, e isso fortalece a cadeia produtiva do turismo”, destacou o secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga.

Os eventos realizados ao longo dos últimos anos foram fundamentais para consolidar Aracaju como a capital do turismo de eventos. Exemplo disso é o Festival do Caranguejo, que ocorre anualmente e que se tornou um dos mais aguardados do calendário cultural da cidade. Outro evento que colocou a capital sergipana em evidência no cenário nacional foi o primeiro Encontro Nacional de Turismo, que reuniu representantes do Ministério do Turismo, da Embratur e de vários municípios brasileiros.

“São eventos importantes, não só para trazer recursos para Aracaju, mas para que o turista, aquele que não conhece ainda a cidade, venha conhecer e depois retorne com sua família, agora fazendo o lazer, fazendo o turismo. Os eventos impactam muito no turismo local. Nós temos uma rede hoteleira que, desde a nossa gestão, vem obtendo cada vez mais a procura pelos hotéis. Ou seja, através desses incentivos, através do apoio ao trade turístico, nós chegamos ao patamar e saímos da crise”, afirmou o secretário.

Impactos econômicos e sociais

Além de promover a cidade, os eventos trouxeram ganhos expressivos para diversos setores da economia local. Segundo Fraga, a rede hoteleira registrou aumento significativo na demanda, e empregos foram gerados em estabelecimentos como bares, restaurantes e transportes. “Aracaju nunca viu um período tão bom como foi nesses três últimos anos. Foi só trabalho, só incentivo e apoio ao trade turístico”, celebrou o secretário, ressaltando que hotéis, bares, restaurantes, taxistas, entre outras áreas são beneficiadas. “A gestão de Edvaldo Nogueira deixa esse grande legado de que Aracaju é uma cidade linda, organizada, a mais limpa desse país, uma cidade segura, e que traz o turista de uma forma tranquila”, afirmou.

O turismo também se tornou a principal fonte de arrecadação da cidade, substituindo a falta de grandes indústrias. “Hoje, a grande arrecadação se faz através do turismo aqui de Aracaju. Tiramos Aracaju da escuridão do turismo e colocamos aí na vitrine nacional. Essa é uma grande contribuição que o prefeito Edvaldo Nogueira deixa, esse legado para a nossa economia, para o nosso município”, destacou.

Divulgação nacional e internacional

O sucesso do turismo em Aracaju também está relacionado às ações de divulgação realizadas pela Prefeitura. Equipes da Setur percorreram os principais destinos emissores de turistas do Brasil e participaram de feiras nacionais e internacionais, incluindo eventos na Europa e na América Latina. “Aracaju foi a primeira cidade aqui do estado de Sergipe a participar de feiras internacionais. Também foi a primeira vez que a Embratur abriu as portas para que pudesse colocar Aracaju no cenário internacional, especialmente aqui na América Latina. Então fizemos essas divulgações para que hoje pudéssemos alcançar esse patamar, que cada vez mais a gente cresce no cenário turístico”, disse Fraga.

Os resultados dessas iniciativas são evidentes. Segundo dados fornecidos pela administração do aeroporto local, Aracaju foi a única capital do país que não registrou decréscimos no fluxo de passageiros. Pelo contrário, a cidade vem batendo recordes de movimentação mensal. “Pelo contrário, todos os meses Aracaju bate recorde de passageiros aqui no nosso aeroporto. Isso é fruto desse trabalho e dos eventos que nós trazemos, que nós trouxemos”, afirmou o secretário.

Planejamento estratégico e legado

O planejamento estratégico elaborado pela gestão do prefeito Edvaldo Nogueira foi fundamental para consolidar Aracaju como um destino organizado e competitivo. “Tiramos Aracaju da escuridão do turismo e colocamos na vitrine nacional”, destacou Fraga, que também ressaltou o respeito e a formação oferecida ao trade turístico.

Com praias limpas, estrutura urbana eficiente e um perfil acolhedor, Aracaju segue crescendo no cenário turístico nacional. O legado deixado pela gestão atual é motivo de orgulho e inspiração para os próximos anos. “Aracaju, com suas peculiaridades, possui as melhores praias, as praias mais limpas desse país. Isso é um indicativo muito bom para a presença do turista”, finalizou o secretário.

