EX-ESPORTISTAS DESTACAM IMPORTÂNCIA DO BOLSA ATLETA ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO ESPORTE EM SERGIPE

Quem tem o sonho de ser esportista sabe que precisa de muita dedicação, foco e treinamento para alcançar seus objetivos. Além do esforço e disciplina, para chegar mais longe, todo o incentivo financeiro é primordial no sentido de transformar um gosto pessoal em algo grandioso. É com esse intuito de fomentar a prática esportiva de alto rendimento que o Governo do Estado publicou, nesta quarta-feira, 9, o edital do Programa Bolsa Atleta Estadual, com um investimento de R$ 1,8 milhão e oferta 195 bolsas para atletas e técnicos sergipanos. Ex-esportistas que já contaram com o incentivo entendem bem como o programa ajuda a abrir portas.

Atleta de alto rendimento por mais de dez anos, Sarah Marques se consagrou como uma das maiores nadadoras do estado e, inclusive, deixou seus feitos esportivos registrados em um livro lançado no ano de 2021. Ela, junto com tantos outros esportistas, tiveram o incentivo do Bolsa Atleta municipal em sua trajetória, ainda na primeira geração, quando o atual governador Fábio Mitidieri estava como secretário municipal do Esporte e Lazer, em Aracaju.

“O Bolsa Atleta foi fundamental para a minha história, e ele não é somente um auxílio financeiro, mas um suporte e reconhecimento aos atletas. Só quem vive o esporte de alto rendimento sabe o quão caro é, desde a compra de vestimentas à participação em eventos. Com o programa, temos a possibilidade de nos dedicar mais ao esporte, e não só o atleta de alto rendimento, como também aquele que está iniciando a construção de um sonho. Quando cheguei a Curitiba, por exemplo, para participar de um grande clube de alto rendimento, e mesmo depois, esse incentivo foi fundamental”, relata Sarah, que já foi campeã brasileira por mais de dez vezes, recordista brasileira dos 50m livre, em 2014, além de títulos sul-americanos e experiências em outros continentes.

Hoje, médica, Sarah não deixa de destacar os frutos do Bolsa Atleta e ressalta a alegria de poder fazer parte do lançamento do edital do Estado. “Quem é da capital acaba sendo muito privilegiado, por exemplo, quando teve o Bolsa Atleta Aracaju, mas, agora, estamos vendo esse programa se expandir para todo o estado, favorecendo aqueles que, talvez, não tivessem as mesmas oportunidades, se não fosse o Bolsa Atleta”, frisa.

Ex-tenista e hoje proprietário da sua própria academia de tênis, Victor Maynard também tem sua história ligada ao Bolsa Atleta. Único tenista sergipano a figurar no ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), ele ressalta que o programa veio para alimentar os sonhos dos esportistas. “Temos muitos gastos quando nos dedicamos ao esporte, e esses gastos são para todo o tipo de suporte, como acompanhamento de equipe multidisciplinar, treinamento, viagens, alimentação, preparação física, entre outras tantas coisas. O Bolsa Atleta, então, vem para minimizar esses gastos e, consequentemente, acaba incentivando ainda mais os atletas”, pontua.

Para Victor Maynard, ver a expansão desse benefício do programa Bolsa Atleta para outros atletas é motivo de muita alegria. “Hoje estou do outro lado da moeda, como treinador, vendo essa semente que foi plantada lá atrás por Fábio Mitidieri, enquanto secretário municipal de Esporte, crescer e se desenvolver ainda mais”, destaca.

Segundo o ex-esportista, atletas que, atualmente, praticam tênis em sua academia já foram aconselhados a participarem do edital. “Assim que soube da abertura do edital, aconselhei meus alunos porque sei o quanto esse incentivo pode nos ajudar a ir mais longe e, também, formar ainda mais destaques em diversos esportes em Sergipe. Contei com o Bolsa Atleta quando já era atleta profissional e essa ajuda veio no momento em que eu estava indo morar fora do país, ou seja, tendo gastos ainda maiores. Sou muito grato ao programa e esse novo edital é motivo de comemoração”, acrescenta.

Sendo uma política pública fundamental dentro do cenário esportivo, o novo edital do Bolsa Atleta Estadual figura como o maior investimento no programa feito pelo Estado e um dos maiores do país. “Enquanto secretário de Esporte de Aracaju, tive a honra de lançar o programa na capital, em 2011, e, agora, como governador, tenho a alegria de ver o Bolsa Atleta se expandir para todo o estado. Ao todo, são 195 bolsas, que contam com um investimento de R$ 1,8 milhão anual, para incentivar ainda mais os nossos atletas, fortalecer o esporte, para que esses atletas possam se tornar ídolos e consigam incentivar outros jovens a se tornarem atletas, também, porque o esporte transforma”, enfatiza o governador Fábio Mitidieri.

Como ex-atleta de karatê, a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, conhece bem os caminhos para se tornar uma esportista de alto rendimento e destaca a relevância da política pública estadual como fomento para o desenvolvimento do esporte em Sergipe. “Esse já era um anseio muito grande da comunidade esportiva e o governador Fábio Mitidieri já trouxe o Bolsa Atleta em seu plano de governo, justamente por entender a importância que um programa como esse tem para fazer a diferença na vida dos nossos atletas”, ressalta.

Mariana reforça que quando um atleta se torna de alto rendimento existe todo um custo envolvido, um investimento que precisa ser feito em diversas frentes. “E o Bolsa Atleta vem com esse olhar, é o primeiro programa de toda a história do Estado de Sergipe, em que vamos repassar os recursos diretamente para os atletas, bolsas que vão de R$ 200 a R$ 2 mil. Um dos diferenciais do nosso Bolsa Atleta é que ele já começa com a categoria infantil, ou seja, para que, ainda pequenos, eles possam se vislumbrar como grandes atletas”, destaca.

Critérios e inscrições

De acordo com o edital, para participar do programa, os atletas devem estar regularmente filiados a uma federação sergipana da sua modalidade e apresentar resultados expressivos em competições estaduais, nacionais ou internacionais. Técnicos também devem comprovar vínculo com atletas contemplados e atuação no estado.

O edital garante ainda o respeito à maternidade, assegurando o benefício a atletas gestantes e puérperas, além de estender o valor integral da bolsa ao atleta-guia de paratletas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, por meio do site oficial da Seel (se.gov.br/seel). Os candidatos deverão preencher um formulário específico e anexar os documentos comprobatórios exigidos.

Cronograma

O edital estabelece um cronograma organizado para garantir a ampla participação dos interessados. De 9 a 16 de abril, as federações estaduais deverão submeter à Seel as competições oficiais que serão válidas para análise dos resultados dos atletas. Já o período de inscrição para os atletas será de 24 de abril a 12 de maio, exclusivamente pelo site oficial da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (se.gov.br/seel). A lista preliminar dos contemplados será divulgada no dia 21 de maio, enquanto o resultado final será publicado no dia 3 de junho. Os atletas selecionados terão até o dia 6 de junho para entregar a documentação pessoal necessária à assinatura do termo de adesão ao programa.

