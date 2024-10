Ex-presidente da Coopertalse será homenageado com o Título de Cidadão Sergipano

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) homenageará, nesta sexta-feira (11), Valdenes Ferreira, ex-presidente da Cooperativa de Transporte de Sergipe (Coopertalse), com o Título de Cidadania Sergipana. A solenidade, que será realizada no plenário Pedro Barreto de Andrade, às 10h, é de autoria do deputado estadual Garibalde Mendonça (PDT).

Com uma história marcada pela determinação e espírito empreendedor, Valdenes Ferreira nasceu em Coronel João Sá, Bahia, e foi criado no município sergipano do Carira. Sua trajetória profissional começou de maneira humilde, com consertos e reparos em bicicletas, mas foi como um taxista que encontrou a inspiração para transformar o setor de transporte em Sergipe. A experiência adquirida nas estradas e o desejo de oferecer um serviço mais eficiente levou Valdenes a fundar, em 1996, a Coopertalse, que se tornou a primeira cooperativa de transporte alternativo de Sergipe.

A Coopertalse, sob a gestão de Valdenes, não só profissionalizou o transporte alternativo no estado, como também se tornou um modelo de sucesso para outras regiões. A cooperativa passou a contar com uma frota de 250 micro-ônibus, gerando mais de 1000 empregos diretos e indiretos e se consolidando como uma referência de mobilidade e organização no setor. Sua liderança visionária permitiu que a Coopertalse se estabelecesse como uma das principais forças econômicas no interior sergipano, conectando cidades

O evento contará com a presença de autoridades estaduais, representantes do setor de transportes, amigos e familiares de Valdenes Ferreira, além de membros e colaboradores da Coopertalse, que reconhecem o papel fundamental do ex-presidente na transformação do cenário do trânsito em Sergipe.

