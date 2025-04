Ex-rodoviários da Progresso cobram pagamento de verbas rescisórias

Funcionários e ex-rodoviários da Viação Progresso realizaram um protesto no inicio da manhã desta quinta-feira (10), em frente ao prédio da empresa, localizada na avenida Marechal Rondon, em Aracaju, e bloquearam uma das vias de acesso ao município de São Cristóvão.

Eles alagam que o objetivo do ato é pressionar as autoridades para que adotem medidas mais efetivas no bloqueio judicial dos bens da empresa, a fim de garantir os pagamentos devidos e dizem que a empresa acumula dívidas trabalhistas que ultrapassam os R$ 30 milhões.

A manifestação contou com a presença de ex-cobradores, motoristas e fiscais, além do apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) que explicou que há rescisões não quitadas desde 2012.

Os manifestantes reivindicam o pagamento de verbas rescisórias de ex-rodoviários e salários atrasados. Além disso, devido à retirada de circulação de veículos da empresa, os funcionários desligados recentemente demonstraram preocupação.

Foto: reprodução/ redes sociais