Exercícios físicos além da academia; Conheça outras opções de atividades físicas  

Durante a virada e início de ano, as pessoas costumam fazer promessas com mudanças de hábitos mais saudáveis, dentre elas, está a prática de atividade física. As academias geralmente são a primeira escolha, mas é comum que, após alguns meses, muitos desistam por não se adaptarem ao ambiente ou às modalidades oferecidas.

O que poucos sabem é que existem diversas opções de esportes e atividades físicas fora do ambiente tradicional das academias. Essas alternativas podem ser mais atrativas e oferecer benefícios significativos para a saúde, contribuindo para a manutenção do hábito ao longo do ano. Mais do que escolher um tipo específico de exercício, é importante entender que o movimento precisa fazer sentido para você. A prática regular de atividade física deve ser uma experiência positiva que traga bem-estar, tanto físico quanto emocional.

O segredo para encontrar a modalidade que te motiva está em explorar diferentes possibilidades, descobrir o que você gosta e tornar o movimento uma parte natural da sua vida. Afinal, o mais importante não é onde ou como você se exercita, mas o quanto essa prática te faz sentir bem.

O professor do curso de Educação Física da UNINASSAU Aracaju, Fabricio Macedo, oferece sugestões de atividades que podem ser igualmente eficazes e, muitas vezes, mais prazerosas do que a academia, além de orientações sobre como escolhê-las. Para escolher a modalidade ideal, é importante pensar em três aspectos: o que você gosta de fazer, quais são seus objetivos e como está sua saúde. “Gostar da atividade é fundamental para criar o hábito e garantir que ela se torne parte da rotina. Além disso, identificar seus objetivos, como emagrecer, relaxar ou fortalecer os músculos, ajuda a direcionar a escolha. Por fim, avaliar sua condição física, respeitando eventuais limitações, é essencial para evitar lesões e promover resultados seguros” ressalta. Felizmente, existem inúmeras alternativas de atividades físicas fora da academia. “Caminhadas e trilhas são opções acessíveis que melhoram o condicionamento cardiovascular e reduzem o estresse, além de permitir o contato com a natureza. O treinamento funcional ao ar livre é ideal para quem busca um fortalecimento global do corpo, utilizando o peso corporal ou equipamentos simples. Esportes de equipe, como futebol, vôlei ou basquete, são ótimos para movimentar o corpo e, ao mesmo tempo, socializar”, sugere Fabricio.

O ciclismo é outra modalidade que vem ganhando destaque, sendo excelente para fortalecer as pernas e proteger as articulações enquanto você explora novos lugares. Para quem busca atividades que combinem movimento e diversão, a dança é uma excelente escolha, trabalhando o corpo todo e elevando o humor.

Yoga e pilates, por sua vez, oferecem benefícios como maior flexibilidade, melhor postura e alívio de dores, sendo ideais para quem busca equilíbrio entre corpo e mente. Já a natação e outros esportes aquáticos são perfeitos para quem precisa de uma atividade sem impacto nas articulações, trabalhando o corpo de forma completa. “Praticar atividades físicas regularmente é um dos pilares para uma vida saudável, oferecendo benefícios que vão muito além da estética. Exercitar-se fortalece o coração, melhora a saúde mental, ajuda no controle do peso, mantém músculos e ossos fortes e até reforça a imunidade. Com tudo isso, é fácil perceber que mover o corpo é uma das melhores decisões que alguém pode tomar pela própria saúde. No entanto, é essencial escolher uma atividade que seja prazerosa e que se encaixe no dia a dia de forma leve e natural”, finaliza Fabricio.

Texto e foto ascom Uninassau