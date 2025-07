Exército abre mais de 100 vagas para servidores civis no CPNU 2

O Exército Brasileiro está com 131 vagas abertas para servidores civis no Concurso Público Nacional Unificado 2, distribuídas em diversas áreas e blocos temáticos. O edital foi publicado no dia 30 de junho.

Os interessados devem se inscrever até as 23h59min do dia 20 de julho de 2025, conforme o horário oficial de Brasília. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para todos os cargos de Nível Superior e Nível Intermediário. A aplicação das provas objetivas está marcada para 5 de outubro de 2025, enquanto a prova discursiva será realizada em 7 de dezembro de 2025.

O Exército Brasileiro está com 131 vagas abertas para servidores civis no Concurso Público Nacional Unificado 2, distribuídas em diversas áreas e blocos temáticos. O edital foi publicado no dia 30 de junho.

Os interessados devem se inscrever entre as 10h do dia 2 de julho até as 23h59min do dia 20 de julho de 2025, conforme o horário oficial de Brasília. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para todos os cargos de Nível Superior e Nível Intermediário. A aplicação das provas objetivas está marcada para 5 de outubro de 2025, enquanto a prova discursiva será realizada em 7 de dezembro de 2025.

Com informações do Exército Brasileiro – Foto: ESFCEx