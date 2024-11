Êxito Eventos recebe o Selo Sebrae de Qualidade Empresarial

Empresa 100% sergipana atua há 27 anos no ramo de organização de eventos, e foi premiada pela excelência nos trabalhos realizados em montagem, organização e gestão de eventos.

A Êxito Soluções em Eventos, empresa genuinamente sergipana que há 27 anos atua no ramo de montagem de estruturas, promoção e organização de eventos, a exemplo da Expo Verão, a maior feira multissetorial do estado que acontecerá em janeiro, na Orla de Atalaia, recebeu do SEBRAE/SE o ‘Selo Sebrae de Qualidade Empresarial Padrão Diamante – 2025/2026’, o mais alto da premiação, que reconhece empresas sergipanas que investem no aprimoramento contínuo dos processos realizados.

A solenidade foi realizada na noite desta quinta-feira, 21 de novembro, no Delmar Hotel, na Orla de Atalaia. O empresário Alexandre Porto, fundador e diretor da Êxito Eventos, recebeu a honraria da superintendente da instituição de apoio às micro e pequenas empresas, Priscila Felizola. O Selo Sebrae de Qualidade Empresarial foi retomado em 2024, após um hiato de 10 anos sem ser realizado.

Nesta edição foram reconhecidas 32 empresas dos segmentos de organização de eventos, bares e restaurantes, meios de hospedagens, e agências de viagens, de 11 municípios do estado. O Selo é fruto da parceria do SEBRAE com as seccionais sergipanas da Abrasel, ABAV e ABIH, e com a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), visando impulsionar o empreendedorismo e fortalecer o estado.

A superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, explicou que o Selo foi destinado a empreendimentos que estão qualificados para bem atender os clientes, e que se destacaram por oferecer inovação, boas gestões de pessoas e empresarial, sustentabilidade, biossegurança e foco no cliente, e que com visão estratégica e de planejamento, certamente farão a diferença no mercado sergipano.

“É com muito orgulho que a Êxito recebe essa premiação, uma das coroações que recebemos ao longo dos 27 anos de fundação. Estamos em constante evolução, com foco na qualidade e na satisfação dos nossos clientes com o trabalho realizado, e dessa maneira, temos feito grandes entregas aos sergipanos. Estamos felizes, honrados, e agradecemos a todos que confiaram e confiam no padrão Êxito de qualidade, que agora é padrão diamante”, declarou Alexandre Porto.

Além do Selo Sebrae, a Êxito também possui o know-how reconhecido por meio da filiação junto à União Brasileira dos Promotores de Feiras (UBRAFE), e da concessão do registro no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur, pelo Ministério do Turismo.

Por Andréa Moura – foto assessoria