Expansão de serviços e inovação marcam o ano de 2024 no Ipesaúde

Em 2024, o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) consolidou seu compromisso em oferecer serviços de qualidade aos beneficiários. A instituição realizou importantes investimentos em infraestrutura, com a inauguração de novas unidades, e na adoção de tecnologias modernas, como telemedicina, biometria facial, aplicativo e assistente virtual.

Além disso, o Ipesaúde intensificou o acesso aos atendimentos, promovendo programas itinerantes e mutirões de cirurgias. Essas iniciativas reafirmam o compromisso da instituição com a eficiência no cuidado e com a ampliação do alcance de seus serviços.

Obras e inaugurações de unidades

Uma das principais realizações de 2024 foi a inauguração do moderno Centro de Terapias Integradas Hanna Kauany Teles de Paula, em setembro, destinado a crianças e adolescentes com neurodiversidades, como transtornos do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Localizado em Aracaju, o equipamento disponibiliza assistência multidisciplinar integrada, incluindo neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicopedagogo e neuropsicopedagogo.

Em julho, o Ipesaúde também inaugurou uma sede mais ampla em Itabaiana. A nova unidade passou a oferecer especialidades como Ortopedia, Neuropsicopedagogia e Psicopedagogia. Outra importante obra de infraestrutura significativa é a construção de uma nova sede para a Regional de Lagarto, localizada no CentroSul Shopping, que será inaugurada em breve. Ela terá uma estrutura moderna, com 14 consultórios e Fisioterapia.

Ainda na área de infraestrutura, o instituto executou importantes revitalizações e ampliações em suas unidades na capital. A Central de Autorizações para cirurgias eletivas retornou à sede matriz, visando oferecer mais comodidade e melhor gerência na solicitação dos procedimentos. Já no primeiro andar do Centro de Especialidades Médicas foi construído o bloco 4A, com foco na saúde da mulher. O Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior também passou por melhorias, incluindo a criação de um novo auditório, espaço kids e consultórios.

Já o Centro de Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco está passando por reformas para abrigar novas salas de consulta para Ortopedia e uma sala de pequenos procedimentos. Além disso, já ampliou os serviços de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional para adultos.

O presidente do Ipesaúde, Walter Pinheiro, destacou o compromisso da instituição em oferecer cuidados de excelência aos seus beneficiários. “Em 2024, fortalecemos a dedicação com a saúde dos mais de 109 mil beneficiários do Ipesaúde em diversos cantos de Sergipe. Para nós, é motivo de satisfação as evoluções realizadas em nossas unidades, pois sabemos a importância de proporcionar uma infraestrutura moderna e acessível. Nosso objetivo é continuar investindo em estrutura, tecnologia e inovação para que os nossos beneficiários tenham sempre o melhor cuidado”.

Tecnologia e inovação

Além de infraestrutura, o Ipesaúde investiu em tecnologia para modernizar os serviços administrativos. Em janeiro, lançou o aplicativo ‘Meu Ipesaúde’, que facilita o acesso a serviços e informações, como carteirinha digital, histórico de saúde e guia médico. Também implantou biometria facial, com o intuito de aprimorar a segurança e a gestão de dados, e, a fim de reduzir faltas às consultas marcadas no Centro de Especialidades Médicas, foi criada uma assistente virtual no WhatsApp, que envia lembretes 72 horas antes e permite o cancelamento, repassando a vaga para outro paciente.

Ainda sobre modernização, implantou a Telemedicina, ofertando as duas especialidades mais procuradas no estado: Neuropediatria e Psiquiatria infantil. A modalidade funciona no Centro de Terapias Integradas e é voltada a crianças e adolescentes.

Programas itinerantes

O Ipesaúde continuou focado em estreitar laços com beneficiários e facilitar a adesão de novos. Com o programa ‘Ipês Até Você’, o instituto desburocratizou atendimentos como a marcação de consultas, atualização de cadastro e coleta de biometria facial, além de orientações em saúde aos servidores públicos. Durante o ano, foram realizadas 24 edições em diversos órgãos estaduais da capital, Itabaiana e Simão Dias.

Outro destaque foi a inclusão do instituto em projetos estratégicos, como o ‘Sergipe é aqui’, do Governo do Estado, e o ‘Programa Avançar’, da Polícia Militar de Sergipe. Por meio dessas ações, o Ipesaúde conseguiu levar serviços administrativos e benefícios de saúde a regiões remotas do estado, garantindo que um número ainda maior de beneficiários pudesse usufruir de atendimentos de qualidade e acessíveis.

Outras conquistas

A autarquia realizou o primeiro mutirão de cirurgias bariátricas, que beneficiou 60 beneficiários com obesidade, buscando reduzir a fila de espera e uma melhora na qualidade de vida destas pessoas. A ação fez parte do ‘Ipes Leve’, programa realizado pelo Centro de Endocrinologia e Diabetes, que garante acompanhamento integral para pacientes com a doença, como consultas médicas e nutricionais. Além de possuir um ambulatório de curativos referência no Estado.

Outra conquista importante dos usuários foi a expansão da equipe de ortopedistas no Centro de Especialidades, situado na sede do instituto, para expandir os serviços internos desta área e melhorar o atendimento especializado no ambulatório.

O Ipesaúde busca promover sempre um cuidado integral aos conveniados. Além do atendimento médico, também foca na educação em saúde. Em 2024, expandiu o projeto ‘Sala de Espera’, com palestras educativas sobre saúde e prevenção, realizadas nas unidades de Aracaju. E intensificou as campanhas de prevenção, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, com ações de conscientização, consultas e exames.

A diretoria também se preocupou com o bem-estar de seus colaboradores, expandindo o programa “Cuidar de Quem Cuida”, com sessões regulares de ginástica laboral em todas as unidades. “2024 foi um ano de grandes conquistas no Ipesaúde. Cada ação que realizamos representa o nosso compromisso com a melhoria contínua da saúde e bem-estar dos nossos beneficiários e dos nossos colaboradores. Sabemos que ainda há muito a ser feito, e continuaremos firmes no propósito de garantir mais estrutura, consultas, e, acima de tudo, mais cuidado a quem confia no nosso trabalho”, finaliza Walter Pinheiro.