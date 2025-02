Experiência imersiva: RioMar Aracaju recebe exposição Oceano Vivo

Exposição inédita combina imagens reais, ilustrações e animações em 3D, em uma experiência totalmente imersiva

Prepare-se para uma jornada fascinante pelas profundezas do oceano! Em uma experiência inédita em Sergipe, arte e tecnologia se unem para revelar a beleza e a grandiosidade da vida marinha de uma forma totalmente imersiva.

A partir desta sexta, 28 de fevereiro, o RioMar Aracaju recebe a exposição Oceano Vivo, um espetáculo sensorial que transporta os visitantes para um universo subaquático repleto de cores, luzes e movimento. Localizada no Piso L2, ao lado da Camicado, a atração promete encantar a todas as idades.

Ao longo de 30 minutos, os participantes poderão interagir com cardumes, tubarões, águas-vivas e baleias imponentes, embarcando em uma verdadeira viagem pelo azul profundo. Com projeções de altíssima qualidade e efeitos sonoros envolventes, a experiência promete despertar emoções e criar memórias inesquecíveis.

O espaço imersivo conta com 150 m² e é equipado com oito projetores de alta resolução, combinando imagens reais, ilustrações e animações em 3D para proporcionar uma sensação única de presença no oceano. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para que os visitantes se sintam parte desse ecossistema vibrante, interagindo em tempo real com as maravilhas do fundo do mar.

O espetáculo Oceano Vivo estará em cartaz de segunda a sábado, das 9h às 22h. Aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 29,95 e podem ser adquiridos no local do evento, através do App RioMar Aracaju (Android e iOS) ou pelo www.oceanovivo.com.br. De acordo com os critérios estabelecidos em lei, a meia-entrada pode ser adquirida por professores, estudantes e idosos.

Serviço

O quê? Exposição inédita ‘Oceano Vivo’ chega a Aracaju, uma superestrutura do Luzzco, sucesso em Maceió, Recife, Fortaleza e João Pessoa.

Quando? A partir de 28 de fevereiro.

Onde? Piso L2, ao lado da Camicado, no RioMar Aracaju.

Horários? De segunda a sábado, das 9h às 22h l Domingos e feriados, das 12h às 21h.

Valores? R$ 29,95 (meia) e R$ 59,90 (inteira) l Combo família (4 ingressos): R$ 149,90 l Combo criança + adulto (2 ingressos): R$ 79,90 l Hora Especial (2 ingressos): R$ 49,90 – válidos para imersões das 9h às 12h30 l Entrada gratuita para crianças até 2 anos e 11 meses.

Classificação etária? Livre.

Sinopse do espetáculo Oceano Vivo

O sol aquece o nosso corpo e a brisa refresca o rosto! Enquanto observamos a agitação das ondas do mar, um submarino nos leva para uma nova experiência. Estamos submersos no oceano e hipnotizados pelo azul profundo, o movimento e a textura das algas. Através das janelas, vemos tartarugas, polvos, peixinhos coloridos e tubarões nadando suavemente, como se não estivéssemos ali. Golfinhos, arraias e cardumes fazem a sua própria coreografia encantando os espectadores. As janelas se fecham. Estamos cada vez mais submersos chegando nas profundezas do oceano e da nossa imaginação. As janelas se abrem e somos surpreendidos com a grandiosidade de uma baleia nadando ao nosso lado. Peixes de várias espécies e tamanhos se agitam em harmonia. Estamos indo cada vez mais fundo e a luz do sol já não nos alcança mais. Águas-vivas, baleias, polvos e algas iluminam o oceano escuro. A nossa vista é presenteada com um espetáculo de cores, luzes e movimento.

Lotti+Caldas Comunicação – foto assessoria