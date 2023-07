Expert em próteses capilares estará em Sergipe para curso inédito

Você sabia que hoje o Brasil tem cerca de 42 milhões de pessoas afetadas pela alopécia, também conhecida como calvície. Chama bastante atenção a quantidade de jovens, entre 20 e 25 anos, que também sofrem com a queda capilar. A estimativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) é que essa faixa etária já representa 25% dos brasileiros que sofrem com o problema. Mulheres são 40% dos pacientes, com um crescimento de 10% nos últimos três anos, de acordo com dados do Censo 2022 da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS).

Uma das soluções que tem se destacado neste mercado são as próteses capilares. A prótese capilar é a solução ideal para quem possui queda de cabelo, cabelos finos ou ralos e deseja resolver isso de maneira rápida e eficiente. Ela possui ainda um efeito prolongado, além de um preço mais acessível em comparação com o transplante capilar, por exemplo.

Nos dias 24 e 25 de julho, o expert em prótese capilar Everton Moreno, do Instituto Jassé, um dos mais renomados Institutos em Próteses Capilares do país, estará pela primeira vez em Sergipe trazendo uma capacitação para empresários e profissionais da área que desejam investir neste segmento aqui no Estado. O que há de mais inovador na confecção de próteses capilares estará disponível no curso que contará com almoço e coffee break inclusos, além do certificado do Instituto Jassé, reconhecido em todo o país.

Serviço:

O quê? O evento mais esperado do ano em prótese capilar – com o expert em prótese capilar Everton Moreno, do Instituto Jassé.

Quando? 24 e 25 de julho

Onde? Auditório do Shopping Casa Design. Av. Augusto Franco 2980. Aracaju-SE.

Contato para inscrições e mais informações? (79) 9 9971-9594

O curso pode ser parcelado até 10x no cartão! Vagas limitadas!

Foto assessoria

Por Miza Tâmara