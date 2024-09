Expo Fósseis acontece nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju

Achados geológicos da Universidade Federal de Sergipe e meteoritos da Casa da Ciência e Tecnologia de Aracaju integram o acervo em exibição até o dia 23 de outubro

Durante a programação do “Circuito Jurássico”, que acontece até o dia 23 de outubro, o Shopping Jardins e o RioMar Aracaju acolhem também a Expo Fósseis. A mostra apresenta fósseis de 135 milhões de anos encontrados no município de Japoatã, por alunos do projeto de extensão da UFS “Desvendando a Geodiversidade Sergipana: Integração Acadêmica e Social através da Paleontologia e Análise de Risco Geológico”, coordenado pela Profa Adriane Machado, do Departamento de Geologia.

Além dos fósseis, a mostra exibe meteoritos da Casa da Ciência e Tecnologia de Aracaju (CCTECA). O acesso gratuito e o público de todas as idades tem a oportunidade de conhecer algumas das descobertas científicas da região e explorar a história geológica de Sergipe.

O estudante de Biologia da UFS e coordenador da exposição, Lucas Carvalho, explica que grande parte das peças expostas são do período Cretáceo, o último período da era dos dinossauros.

Conheça os fósseis encontrados em Sergipe

“A maioria destes materiais vem da formação “Morro do Chaves”, em que as rochas com os fósseis afloram em Propriá (SE) e São Miguel dos Campos (AL). A maior parte dos fósseis encontrados nessas rochas é de peixes, evidenciando um evento de incursão marinha na época”, explica o coordenador, acrescentando que alguns outros materiais são provenientes da cidade de Japoatã (SE), cidade em que foi descoberto o primeiro fóssil de dinossauro do Estado de Sergipe.

“No Shopping Jardins temos um dente de crocodilo fóssil que foi encontrado nas mesmas rochas onde descobrimos o fóssil de dinossauro. No Jardins e no RioMar, temos rochas com várias escamas de peixe que também foram encontradas junto aos fósseis de dinossauros”, relata.

A exposição também contempla materiais como fragmentos de bolachas da praia, caranguejos e conchas fósseis que foram encontradas nas praias de Aracaju, além de fragmentos de madeira fóssil coletados em outras regiões do estado.

“Também temos uma vértebra de dicynodonte, encontrada no Rio Grande do Sul. Esse material pertenceu a um animal que conviveu com os primeiros dinossauros do mundo e foi uma doação ao nosso laboratório”, destaca Carvalho ao explicar que os materiais de dinossauros encontrados em Sergipe estão, neste exato momento, sendo estudados e assim não puderam ser expostos. São espinossaurideos, parentes próximos do famoso Espinossauro, retratado nos cinemas como o antagonista principal de Jurassic Park III.

A Expo Fósseis acontece no Shopping Jardins, em frente a Lojas Americanas (Portaria B), e no RioMar Aracaju, a mostra está localizada no piso L1, ao lado da Farmácia Pague Menos. O acesso é gratuito.

Maior exposição de dinossauros da América Latina

O ‘Circuito Jurássico’ conta também com a maior exposição de dinossauros da América Latina, encontros com o Velociraptor, livrinhos para pintar e ambientes instagramáveis gratuitos, além de parques temáticos com bilheterias próprias. A exposição reúne 40 réplicas de animais pré-históricos em tamanhos reais com sons e movimentos, proporcionando entretenimento para crianças, jovens, adultos e idosos, e acontece, simultaneamente, nas praças de eventos Ipê e Rio e nas áreas externas dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju. A atração conta com o recurso de audiodescrição. Basta o visitante acessar o QR code disponível em cada réplica.

Para tornar a experiência ainda mais completa e continuar a diversão em casa, o visitante pode adquirir o DinoPass e retirar um livro de pintura da Ciranda Cultural gratuitamente, acessando os aplicativos do Shopping Jardins (Android e iOS) e do RioMar Aracaju (Android e iOS).

O DinoPass dá acesso a áreas exclusivas para o público tirar fotos incríveis. E o livrinho pode ser resgatado na livraria Escariz dos shoppings Jardins e RioMar, após cadastro no aplicativo do respectivo shopping e retirada de voucher com as promotoras do Circuito Jurássico nas praças Ipê e Rio.

Já os encontros com o Velociraptor são realizados aos fins de semana e o acesso é gratuito, mediante reserva feita pelos aplicativos dos shoppings.

Expo Fósseis

O quê? Exposição de achados geológicos de 135 milhões de anos encontrados em Sergipe por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe e meteoritos da CCTECA.

Quando? Até 23 de outubro. Segunda a sábado, das 9h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 21h.

Onde? Em frente a Lojas Americanas do Shopping Jardins e no piso L1 do RioMar Aracaju, ao lado da Farmácia Pague Menos.

Quanto? Acesso gratuito.

