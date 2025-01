Expo Verão 2025 tem início nesta sexta-feira, 10 de janeiro

A 4ª edição da maior feira multissetorial de Sergipe será realizada de 10 a 26 de janeiro, na praça de eventos da Orla de Atalaia, sempre das 17h às 23h, com entrada totalmente gratuita.

Na próxima sexta-feira, 10 de janeiro, às 17h, terá início a 4ª edição da maior feira multissetorial de Sergipe, a Expo Verão 2025, que reunirá na praça de eventos da Orla de Atalaia 206 expositores de 70 segmentos, entre eles de vestuário masculino, feminino e infantil; moda praia, fitness e pet; fantasias infantis, tecidos, joias e semijoias, gráfica, construtora, imobiliária, cosméticos, colchões, calçados e bolsas em couro, artigos esotéricos, papelaria, bordado, cachaça artesanal, gastronomia e muito mais.

Do total de expositores deste ano, cerca de 30 estarão nas duas praças de alimentação, onde haverá, todas as noites, apresentações simultâneas de artistas sergipanos, e os visitantes poderão escolher pratos da gastronomia regional ou de outros países, a exemplo do México e Japão. O evento tem entrada gratuita e será realizado até o dia 26 de janeiro, sempre até às 23h.

Já entre os expositores de produtos não alimentícios, 12% virão dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, e do Distrito Federal, comprovando que a cada ano a feira tem se consolidado não apenas no calendário de eventos local, mas também no de empreendedores e empresários do Brasil.

“O número de expositores oriundos de outros estados tem crescido a cada edição, e geralmente eles vêm através da indicação de alguém que participou da Expo Verão no ano anterior. Esse movimento nos deixa imensamente contentes, porque atesta a qualidade do evento que realizamos, ajuda a trazer turistas para o Estado, e também comprova que a feira é um investimento com retorno garantido para todos que dela participam”, comemorou o realizador da Expo Verão, o empresário Alexandre Porto.

E além do crescimento da participação de expositores vindos de diversas localidades do país, existem outros dados que atestam que a feira é a maior e mais importante do verão sergipano. Em 2024, ela injetou na economia local, diretamente, cerca de R$ 5 milhões e foi visitada por mais de 200 mil pessoas, entre sergipanos e turistas de todas as regiões do Brasil. Também foi importante fonte de renda para famílias chefiadas por mulheres, pois 70% dos stands eram liderados por alguém do sexo feminino.

Pesquisa de satisfação realizada anualmente por uma empresa contratada pela Êxito Eventos tem servido como bússola para que cada edição da Expo Verão seja sempre melhor que a anterior. E na edição 2024, sergipanos e turistas entrevistados apresentaram um índice Geral de Satisfação com a feira de 91%.

96,33% dos entrevistados elogiaram a segurança da Expo Verão; 95,29% avaliaram a organização do evento de forma positiva; 96% declararam a intenção de voltar à feira nesta edição de 2025; e 100% dos entrevistados tanto aprovaram o espaço e a localização, quanto afirmaram que indicariam a feira para outras pessoas.

Espaço amplo, arejado e bem-organizado

Um dos princípios da Expo Verão é oferecer conforto e comodidade tanto para quem expõe quanto para quem a visita, por isso ela ocupa uma área de mais de 10 mil metros quadrados da praça de eventos da Orla de Atalaia.

A feira continua tendo como eixos temáticos o econômico (através da realização de negócios diretos, e da geração de emprego e renda); o gastronômico (evidenciando os diversos sabores que colaboram para a boa fama do estado neste quesito); o cultural (com a apresentação de grupos folclóricos e artísticos genuinamente sergipanos); e o turístico (ajudando a promover o destino Sergipe como um local repleto de belezas naturais, história, cultura e lazer).

“A feira, na vida e no negócio de cada expositor, se estende para além dos 17 dias de evento, pois temos relatos, todos os anos, de que as vendas continuaram acontecendo ao longo dos outros meses e que foram motivadas pela participação deles aqui, inclusive vendas para clientes de outros estados”, enfatiza Alexandre Porto.

Ele fez questão de salientar outros atributos do evento, como o fato de ele ser destinado para toda a família, inclusive para os animais de estimação, pois a feira é pet frindly. Alexandre Porto contou que a programação da feira é vasta, e que alguns dos itens são a área kids, e os aulões de ginástica realizados diariamente através de academias parceiras.

“Temos a realização do tradicional concurso de Cosplay, que reúne centenas de amantes dessa arte e que este ano será ainda maior e mais estruturado; as exposições paralelas que são realizadas ao longo do período da feira; shows diários com artistas sergipanos tanto no palco principal, quanto na nova praça de alimentação que estamos inaugurando este ano, ou seja, motivos para vir à Expo Verão não faltarão”, garantiu Alexandre Porto.

A Expo Verão é uma realização da Êxito Eventos, tem patrocínio do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Banco do Nordeste e Porto Farol. Conta com o apoio institucional da Fecomércio, Sesc, Senac, Rede Rio FM, Xodó FM, Nova Brasil FM, Metropolitana FM, TV Sergipe e TV Atalaia, gráfica JAndrade, NC Vigilância e Constat; e possui apoio cultural da Funcap/SE.

Texto e foto: Andréa Moura