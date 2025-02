EXPORINGO 2025 ACONTECE DE 26 A 30 DE MARÇO EM LAGARTO NO MAIOR COMPLEXO DE AGRONEGÓCIO DO BRASIL

Uma das maiores feiras multissetoriais do agronegócio no Nordeste, a ExpoRingo 2025 será realizada de 26 a 30 de março, com a expectativa de movimentar milhões em negócios no lendário Parque das Palmeiras, o maior complexo de agronegócio do país, localizado em Lagarto, Sergipe. Sob a direção da empresa alagoana, Start Soluções no Agronegócio, o evento reunirá inovações tecnológicas, práticas sustentáveis e oportunidades de negócios para produtores, empresários e investidores de todo o país.

Além da feira de negócios, a programação incluirá palestras, oficinas, exposições de máquinas e automóveis de última geração, experiências imersivas, julgamento de animais e o lançamento de soluções inovadoras para o homem do campo e suas atividades.

Com a nova direção, a ExpoRingo 2025 traz novidades que incluem eventos voltados à pecuária de corte e citricultura, a participação de empresas multinacionais e a instalação de uma pista off-road. O setor logístico também será destacado, favorecendo a integração entre produção e distribuição, com toda a cadeia produtiva do agronegócio representada.

“A ExpoRingo tem se desenvolvido a cada edição. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais o setor, trazendo tecnologia, equipamentos e uma programação enriquecedora. O evento já é um marco no calendário do Nordeste e queremos consolidar como uma referência nacional”, afirma Thiago Lima, administrador do Haras Fábio José e organizador do evento.

Negócios e networking

A ExpoRingo 2025 será o palco perfeito para fechar grandes negócios, conhecer soluções disruptivas e expandir as oportunidades no agro. Os visitantes terão a chance de se conectar com grandes marcas e empresários de sucesso, além de fortalecer o networking com líderes do setor.

“A ExpoRingo é um ponto de encontro estratégico para o agronegócio. Criamos um ambiente propício para a realização de negócios e a troca de conhecimento. Nossa expectativa é superar todas as edições anteriores e consolidá-la como um dos maiores eventos de agronegócio do Brasil, tornando a ExpoRingo o lugar onde negócios do agro acontecem de verdade”, destaca Flávio Holanda, diretor de eventos da Start Soluções no Agronegócio.

Leilões

Os leilões da ExpoRingo 2025 prometem movimentar cerca de R$ 60 milhões em negócios. Em comemoração aos 25 anos do garanhão Throwin A Fit, um leilão exclusivo oferecerá 25 potros filhos do campeão, com linhagens de alto desempenho do Quarto de Milha. O 1º Leilão VPJ Nordeste trará touros e bezerras das raças Angus, Brangus e Ultrablack, enquanto o 1º Leilão Força da Raça reunirá os melhores touros e matrizes Nelore PO geneticamente avaliados, representando o que há de mais avançado no melhoramento genético para pecuária de corte.

Sobre a ExpoRingo

Criada em 2019 pelo empresário Geraldo Magela, do Parque das Palmeiras, a ExpoRingo visa impulsionar o agroturismo e valorizar o agronegócio no Nordeste. A última edição atraiu mais de 60 mil pessoas de todo o país. Com acesso gratuito, o evento é uma plataforma de troca de experiências, conhecimentos e criação de novas parcerias para fortalecer o setor. Para saber mais sobre o evento, acesse o site oficial ou o perfil no Instagram @exporingooficial.

