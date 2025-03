Exporingo 2025: Day One Agro Real discutirá futuro da citricultura

Especialistas e profissionais do setor discutirão os desafios da produção de citros no Brasil e no mundo, mas com foco na região nordeste que inclui Sergipe, estado que possui boas condições climáticas e solo propício

Com condições climáticas favoráveis e solos propícios, Sergipe é um dos estados que possui grande potencial para o fortalecimento da citricultura. Este será um dos temas que serão discutidos durante o “Day One Agro Real”, evento que ocorrerá no dia 27 de março, das 9h às 16h30, durante a Exporingo 2025. O evento, um dos maiores do agronegócio no Nordeste, será no Parque das Palmeiras, em Lagarto/SE.

Durante o evento, especialistas e profissionais do setor discutirão os desafios e inovações que estão transformando a produção de citros no Brasil e no mundo, mas com foco na região nordeste que inclui também os estados de Alagoas e Bahia.

O Day One Agro Real tem como objetivo discutir avanços em sustentabilidade, tecnologia e mercado global na citricultura. Com foco na troca de experiências e na exploração de novas perspectivas para o futuro, o encontro reúne produtores, pesquisadores e profissionais do agronegócio interessados em soluções inovadoras e práticas sustentáveis.

De acordo com Fernando Braz, idealizador do Agro Real, enquanto a produção no Sul enfrenta dificuldades, outras regiões brasileiras surgem como promissoras para o cultivo cítrico, especialmente os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. “Toda essa área é excelente para o plantio, tornando essencial a expansão da produção de citros na nossa região. A diversificação geográfica pode ser uma estratégia fundamental para equilibrar a oferta e garantir a competitividade do Brasil no mercado internacional”, explica Fernando, ao ressaltar que os estados têm potencial para o fortalecimento da citricultura.

Fernando Braz alerta ainda para uma possível crise no setor na região sul do país, uma vez que avalia o momento como “delicado”. “Por conta de vários fatores, como clima, pragas e doenças, a citricultura do Sul, que ainda é a maior produtora de citros do país, está em déficit. Os estoques de suco atingiram o nível mais baixo da história, o que impulsionou os preços da laranja, tendência que deve se manter pelos próximos cinco anos”, afirma Braz.

Importância do evento para o setor

À frente da nova edição do Exporingo 2025, Flávio Holanda, da Start Soluções no Agronegócio, destaca que o “Day One Agro Real” surge como uma plataforma essencial para fomentar o debate sobre os desafios e oportunidades da citricultura. “Além de discutir os entraves do setor, o evento promoverá soluções inovadoras para aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade da produção. A presença de especialistas e profissionais de diferentes áreas do agro será essencial para a troca de conhecimento e a criação de novas oportunidades de negócios. Esse é um dos propósitos da Exporingo”, diz.

Confira a programação:

9h – Desafios e perspectivas da dinâmica produtiva e econômica citrícola, Prof. Dra. Ana Paula Shervinski Villwock (Universidade Federal de Sergipe – UFS)

9h50 – Segurança da Citricultura na Região SEALBA, por meio da muda produzida em ambiente telado, Jessica Araújo (Viveirista inscrita no MAPA – Sergipe Citros)

10h40 – Manejo de Plantas invasoras na citricultura, Mari Anna Bomfim Oliveira Batista (Agro Culturas – Serviços Agrícolas)

12h – Intervalo para almoço

13h30 – Porta-enxertos e a otimização da produção de citros em Sergipe, Prof. Dr. Marcos Eric Barbosa Brito (Universidade Federal de Sergipe – UFS)

14h25 – A poda como ferramenta no aumento da produção, José Hugo Santos de Lima (Campos de Lima Consultoria)

15h20 – A prevenção do Greening no Nordeste (Emdagro)

16h30 – Encerramento

Sobre a Exporingo 2025

Uma das maiores feiras multissetoriais do agronegócio no Nordeste, a Exporingo 2025 será realizada de 26 a 30 de março, no Parque das Palmeiras, o maior complexo de agronegócio do país, localizado em Lagarto, Sergipe.

Idealizada pelo empresário Geraldo Majella e atualmente sob a direção da empresa alagoana Start Soluções no Agronegócio, o evento reunirá inovações tecnológicas, práticas sustentáveis e oportunidades de negócios para produtores, empresários e investidores de todo o país.

Além do Day One Agro Real, a programação incluirá feira de negócios, leilões, palestras, oficinas, exposições de máquinas e automóveis de última geração, experiências imersivas, julgamento de animais e o lançamento de soluções inovadoras para o homem do campo e suas atividades. Para saber mais, acesse https://exporingo.com.br/ e @exporingooficial no Instagram.

