Exposição “A Arte de Presentear: uma declaração de amor às mães” celebra o afeto por meio da arte

O Espaço Criativo Casa D’Arte, em collab com a Galeria de Arte Mário Britto, realiza até o dia 14 de maio a exposição A Arte de Presentear: uma declaração de amor às mães. A mostra reúne cerca de 150 obras de artistas sergipanos e pernambucanos — nomes que traduzem em cores, formas e texturas o sentimento mais universal de todos: o afeto. O Espaço Criativo fica localizado no Piso L2 do RioMar Aracaju, em frente à loja Camicado.

Pensada especialmente para o período do Dia das Mães, a exposição oferece ao público uma experiência estética e sensorial que vai além do presente comum. “Quando alguém recebe uma obra de arte, o objeto deixa de ser presente e passa a ser um item que se perpetua entre gerações”, pontua a artista plástica Josy Mendonça que, ao lado de Leila Duarte, dirige a Casa D’Arte.

A proposta é transformar a arte em um gesto de amor, eternizando memórias através de peças que tocam a sensibilidade. Durante o período em exibição, o público encontrará trabalhos em acrílico sobre tela, telas com elementos como cerâmica, algodão e ferro, além de esculturas em madeira e ferro, peças sacras, obras em papel machê, entre outras expressões que dialogam com o contemporâneo e o popular.

Com preços que variam entre R$ 30 e R$ 3.800, a mostra democratiza o acesso à arte, permitindo que todos os bolsos possam levar para casa — ou presentear — uma obra original, repleta de significados.

Mais do que objetos decorativos, as obras são pedaços de emoção. Cada criação exposta é uma forma de expressar carinho, transformar lembranças em imagens, e fazer do amor uma herança afetiva.

“Participar desta exposição é reafirmar o poder da arte como elo entre gerações. A Arte de Presentear é mais do que uma vitrine de obras: é uma celebração do afeto, um gesto de sensibilidade que une artistas e público numa homenagem profunda às mães. Cada peça carrega não só a expressão do artista, mas também a possibilidade de um novo significado, de uma nova história contada a partir do olhar de quem presenteia e de quem recebe. É uma honra curar uma mostra que valoriza tanto a arte quanto o amor”, ressalta o curador e diretor da Galeria de Arte Mário Britto.

Foto João Soares – Lotti+Caldas Comunicação