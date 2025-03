Exposição apresenta para a sociedade algumas conquistas da UFS nos últimos 4 anos

“UFS 57 anos – transformando vidas através da educação” está montada no 2° pavimento do Aracaju Parque Shopping e ficará exposta até o dia 28 de março.

Você sabia que em 2024 a Universidade Federal de Sergipe alcançou a nota institucional 5, junto ao Ministério da Educação, sendo esta a nota máxima que uma Instituição de Ensino Superior pode obter e que atesta o grau de excelência da universidade? Sabia, ainda, que os programas de Pós-Graduação oferecidos pela UFS também alcançaram conceitos elevadíssimos, e que a Federal de Sergipe figura nas listas das melhores universidades do mundo, especialmente quando o assunto é pesquisa?

Essas e outras informações fazem parte da exposição “UFS 57 anos – transformando vidas através da educação”, montada no 2º pavimento do Aracaju Parque Shopping, localizado no Bairro Industrial, em Aracaju/SE. A mostra ficará em exibição até o dia 28 de março. Com curadoria do Pró-Reitor de Graduação da UFS, o professor Dilton Maynard, a exposição apresenta, através de textos curtos e fotos, recortes dos principais acontecimentos e marcos alcançados pela Instituição entre os anos de 2021 e 2024.

“A exposição é a primeira ação das comemorações pelos 57 anos da Universidade, que serão completados no dia 15 de maio. O principal objetivo é mostrar para a sociedade as conquistas obtidas nos últimos quatro anos, e como esses marcos impactam positivamente a vida de cada pessoa que mora em Sergipe, pois a missão da UFS vai além de formar academicamente, e está intimamente ligada à promoção do desenvolvimento do nosso estado e do bem-estar social da nossa gente através da educação”, explicou o curador do evento.

Atuação durante a pandemia foi exemplar

E uma das provas de como a Federal de Sergipe tem prestado um excelente trabalho em prol da sociedade sergipana está no “capítulo” pandemia de Covid-19. Naquele conturbado período, docentes, pesquisadores e técnicos-administrativos da instituição trabalharam arduamente em diversas frentes para oferecer à população o apoio necessário para combater a doença. Destaque positivo também para os hospitais universitários de Aracaju e de Lagarto, locais de referência para atendimento dos pacientes infectados pelo vírus.

A exposição aborda 20 temas que pontuam sobre transformações, investimentos realizados e conquistas da única universidade pública do Estado, e que atualmente está presente, através dos Campi, nos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras e Nossa Senhora da Glória. A mais recente conquista foi a autorização do MEC para que seja implantado mais um Campus da UFS no interior sergipano, desta vez, no município de Estância. Atualmente, a Federal de Sergipe possui cerca de 27 mil alunos entre estudantes da Graduação presencial, EAD e da Pós-Graduação.

De acordo com o Reitor da UFS, o Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana, nos últimos quatro anos a UFS obteve avanços importantes, muitas conquistas, e ter estado à frente da Instituição o deixa imensamente honrado por ter podido contribuir para tão excelentes resultados. Ele comentou que por ser um volume considerável de boas-novas, nem tudo pôde compor a exposição, mas fez questão de ressaltar três pontos.

“O primeiro é que nesta quarta-feira, 12 de março, será inaugurada a ‘UFS Club Qualidade de Vida, uma academia totalmente gratuita para a comunidade acadêmica e a sociedade, com o intuito de promover bem-estar e qualidade de vida; o segundo foi a mudança da potência e ampliação do alcance da Rádio UFS, que agora leva para quase todo o Estado informação de altíssima qualidade; e o terceiro fato relevante é o de estarmos entre as melhores universidades do mundo, especialmente no quesito pesquisa, inclusive, sete dos nossos pesquisadores integram o ranking da Universidade de Stanford/EUA, dos 2% dos cientistas mais influentes internacionalmente”, enumerou o Reitor.

Mais temas relevantes

Entre os temas abordados na exposição “UFS 57 anos – transformando vidas através da educação” também estão:

– Ocupação da 9ª posição, em 2024, entre as instituições com mais pedidos de depósito de patentes do Brasil;

– Aquisição da nova frota de carros, possibilitando maior atendimento das demandas institucionais e das necessidades dos alunos, principalmente dos que têm aula de campo;

– Crescimento da taxa de sucesso, indicador que mede a porcentagem de diplomados em relação aos ingressantes de anos anteriores, considerando o tempo mínimo de integralização do curso. A taxa de sucesso da UFS passou de 18,69% em 2015, para 44,29% em 2023;

– Internacionalização da Instituição, que fez com que a Universidade fosse destaque no cenário regional e nacional;

– Entrega de títulos Doutor Honoris Causa a artistas e intelectuais sergipanos e nacionais, pelas relevantes contribuições a Sergipe e ao Brasil;

Texto e foto Andréa Moura