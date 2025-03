Exposição Cajucidade segue até o dia 31 de março; Mostra reúne obras de 20 artistas

Integrando a programação em homenagem aos 170 anos da capital sergipana, o Shopping Jardins brinda o público com a exposição Cajucidade. Até segunda-feira, 31 de março, crianças, jovens, adultos e idosos têm a oportunidade de apreciar obras de arte que destacam as riquezas naturais e culturais de Aracaju. A mostra acontece no corredor em frente ao hipermercado GBarbosa e está aberta à visitação de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Sob a curadoria de Fábio Sampaio, estão expostas telas, ilustrações, fotografias e outras produções visuais feitas por Rosa Graccho, Arthur Soares, Zen Fruto, Vilma Rebouças, Rafael Carvalho, Luciana Matos, Fernanda Kolming, Islena, Karine Varjão, Juliana Almeida, Laura Leal, Mariana Feitosa, Adriano Antunes, Adriana Dantas, Eddye Ramos, Leila Duarte, Mellone, Lícia Acioly, Victor Dantas, Edidelson Silva e Carol Jardim. Dois cajus gigantes pintados pelo artista Fábio Sampaio também estão expostos em frente às portarias A (ao lado do restaurante Tio Armênio) e C (em frente ao Game Station).

A programação que celebra o aniversário da capital, intitulada Semana da Cajucidade, conta também com mostra de moda autoral, festival gastronômico e flash tattoo. Em diferentes pontos do mall, o visitante tem a oportunidade de apreciar as peças feitas pelas designers de moda, Negra Luz e Rafaela Castro; saborear pratos recheados de delícias regionais como gelatos de caju e jamelão e moqueca de mariscada, dentre outros; e impulsionar a economia criativa na Feirinha Serra do Machado Feita à Mão. Até domingo, 30 de março, o público também tem a oportunidade de tatuar na pele o amor por Aracaju, com ilustrações criadas por Fábio Sampaio para a Semana da Cajucidade. O flash tattoo acontece em frente ao Café São Braz.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação