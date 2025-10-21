Exposição celebra o olhar das crianças sobre as nossas tradições, em Aracaju

No mês das crianças, o RioMar Aracaju, em parceria com o Espaço Ensinart, apresenta “Sertão Vivo: A Natureza em Tela”, uma mostra que revela o olhar sensível e criativo dos pequenos sobre as paisagens e a cultura do sertão nordestino. A exposição acontece no Piso L2, no corredor da Renner, e segue em cartaz até 31 de outubro, oferecendo ao público uma experiência sensorial que conecta arte, infância e regionalidade em um mesmo espaço.

A mostra reúne 38 pinturas produzidas por 37 crianças, com idades entre 6 e 13 anos, que traduzem em cores vibrantes e traços espontâneos as belezas, tradições e sentimentos que permeiam o sertão. As obras, repletas de imaginação e identidade regional, refletem a riqueza natural e cultural do Nordeste sob uma perspectiva infantil repleta de poesia.

Sob a orientação do artista visual e professor Eduardo Fabião, que há mais de 23 anos se dedica à produção artística, o projeto evidencia o poder transformador da arte na infância e a importância de valorizar o talento local.

“A arte é uma poderosa ferramenta de expressão e descoberta. Quando uma criança pinta, ela não apenas retrata o que vê, mas revela o que sente. Essa mostra é um convite para enxergarmos o sertão com o mesmo encantamento e autenticidade que elas trazem em cada tela”, destaca Eduardo Fabião, idealizador do projeto e fundador do Espaço Ensinart.

A exposição ‘Sertão Vivo: A Natureza em Tela’ está aberta à visitação pública no mesmo horário de funcionamento do shopping, ou seja, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Serviço

O quê? Exposição ‘Sertão Vivo: A Natureza em Tela’ celebra o olhar de 37 crianças sobre as raízes nordestinas.

Quando? Até 31 de outubro.

Onde? Piso L2 do RioMar Aracaju, próximo à Renner.

Horário? De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Acesso? Gratuito.

