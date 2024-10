Exposição do Circuito Jurássico se despede da capital sergipana

Com entrada gratuita, as exposições permanecem no RioMar e Jardins até a próxima quarta, 23 de outubro

Ainda dá tempo de conferir o Circuito Jurássico nos shoppings RioMar Aracaju e Jardins, viver a experiência de viajar no tempo e explorar o mundo dos dinossauros. Até esta quarta-feira, dia 23, as exposições que ocorrem simultaneamente nos dois empreendimentos, apresentam reproduções em tamanho real desses gigantes pré-históricos, com sons e movimentos realistas, em cenários que recriam o habitat natural das espécies. O evento permite ao público conhecer mais sobre a história e as curiosidades desses seres que habitaram a Terra há cerca de 230 milhões de anos.

Além de proporcionar uma imersão completa na era dos dinossauros, a programação do Circuito Jurássico conta com a Expo Fósseis, uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe e a CCTECA, que apresenta fósseis de 135 milhões de anos encontrados no município de Japoatã, por alunos do projeto de extensão da UFS “Desvendando a Geodiversidade Sergipana: Integração Acadêmica e Social através da Paleontologia e Análise de Risco Geológico”, coordenado pela Profa Adriane Machado, do Departamento de Geologia.

Com acesso gratuito, a exposição no RioMar está localizada ao lado da Farmácia Pague Menos e, no Jardins, em frente à Lojas Americanas. Não perca essa oportunidade de explorar o fascinante mundo dos dinossauros nos últimos dias da mostra.

