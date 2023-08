Exposição de antigos é uma das atrações do Clube Retrô

Evento, que celebra o Dia dos Pais no RioMar Aracaju, reúne carros, motos, bicicletas, além de acessórios de decoração, eletrônicos, vinil e utensílios dos anos de 1940, 1950, 1960 e 1980

Até o dia 9 de agosto, os apreciadores de veículos e objetos retrôs têm encontro marcado na exposição de antigos que acontece no RioMar Aracaju. A mostra é uma parceria entre o shopping e o Clube Antigos do Farol e faz parte das atrações programadas em celebração ao Dia dos Pais.

O evento reúne na Arena RioMar, localizada no piso L2, mais de 20 automóveis pertencentes a colecionadores sergipanos, além de bicicletas, velocípedes, motos, coleção de vinil, decoração vintage, equipamentos eletrônicos, brinquedos e jogos usados nos anos de 1940, 1950, 1960 e 1980.

“Além de pontuar a celebração ao Dia dos Pais, a proposta do Clube Retrô é trazer para o shopping uma exposição arrojada, que promova o resgate da história e do estilo de vida das pessoas em épocas passadas. Como as peças antigas exercem um fascínio sobre o público em geral, o evento é uma grande oportunidade de reunir a família para curtir a mostra”, diz Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

A exposição que acontece na Arena RioMar estará aberta ao público das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h. O acesso é gratuito, mediante download do SuperApp RioMar Aracaju.

Exclusivamente no sábado, dia 5, o público poderá conferir uma mostra inédita de caminhões antigos, que será realizada na área do estacionamento, em frente ao Deck Park, das 16h às 20h. O acesso é gratuito, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Serviço

O quê? Clube Retrô acontece no RioMar Aracaju, como parte da programação alusiva ao Dia dos Pais.

Quando? Até 9 de agosto.

Onde? Arena RioMar, piso L2, ao lado da Camicado (dias 4 a 10) l Área externa, em frente ao deck park (apenas no dia 5) – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Arena RioMar – Gratuito, mediante download do SuperApp RioMar Aracaju.

Área externa – Gratuito, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Classificação etária? Livre.

Foto Allisson Santiago

