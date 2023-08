Exposição de Veículos Antigos acontece no Mauí Food Park neste fim de semana

Para quem é fã de carros, vem aí a Exposição de Veículos Antigos com modelos das décadas de 50, 60, 70, 80 e 90. Promovido pela Federação Sergipana de Automobilismo, Clube Antigos de Sergipe e Interclubes Sergipe com o apoio do vereador Fabiano Oliveira., o evento ocorrerá neste sábado, 5 de agosto, a partir das 15h, no Mauí Food Park ((na Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes, 613, no bairro Farolândia).

Nesta edição, a exposição visa homenagear os patriarcas da família, já que no segundo domingo de agosto é celebrado o Dia dos Pais. A expectativa é que a exposição reúna cerca de 130 veículos de Sergipe e de outros estados do Nordeste. Entre os carros expostos estarão modelos como Fuscas, Opalas, Dodge Dart, Chevette, Gol, Voyage, Passat, Brasília, Variante, Maverick e Ranger. A entrada é franca.

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira