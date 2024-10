Exposição exalta a beleza da renda irlandesa e a arte de Altair Santo

‘As Mulheres Rendadas pelas mãos de Altair Santo’ acontece até 31 de outubro no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Integrando a programação do projeto Cajucidade, o Shopping Jardins brinda o público com a exposição “As Mulheres Rendadas pelas mãos de Altair Santo”. A mostra segue em cartaz até o dia 31 de outubro, no espaço próximo à loja Kalunga e a visitação acontece, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O acesso é gratuito.

A exposição celebra a moda como uma forma de arte, fundindo diversas linguagens e disciplinas. A moda autoral de Altair Santo valoriza a materialidade das roupas e as colaborações criativas, incentivando um diálogo contínuo que transforma a marca em uma comunidade de trabalho multidimensional e colaborativa. A iniciativa promove o conceito de rede solidária através do trabalho das artesãs da Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa (ASDEREN), localizada na cidade de Divina Pastora.

A mostra promete surpreender o público com a beleza e a sofisticação da renda irlandesa, trabalhada de forma única e autoral pelo designer de moda Altair Santo. Os visitantes têm a oportunidade de apreciar oito peças exclusivas criadas especialmente para o Brasil Eco Fashion Week (BEFW), o maior evento de moda sustentável da América Latina, realizado em dezembro de 2023, em São Paulo.

“O projeto Cajucidade busca exaltar a nossa cultura e aproximar os nossos artistas da população e dos visitantes que chegam a Aracaju. É com muita alegria que presenteamos o público com as artes de Altair Santo, das rendeiras de Divina Pastora e de Ana Caru no mês em que celebramos o Dia do Nordestino e o Dia da Sergipanidade”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

Com expografia assinada pela arquiteta Cristiana Cardoso, ‘As Mulheres Rendadas pelas mãos de Altair Santo’ reúne também peças de cerâmica da artista sergipana Ana Caru, inspiradas nas texturas da coleção e conta com o apoio da DJ Anny B, Lu Cachos e Chaloc Tecidos.

O estilista sergipano Altair Santo é conhecido por sua estética inovadora e seu compromisso com a moda sustentável. Sua marca autoral aborda a moda como obra de arte, fundindo linguagens e disciplinas.

O quê? O projeto Cajucidade recebe exposição que une a moda autoral do designer Altair Santo com a tradição da renda irlandesa e a arte em cerâmica de Ana Caru.

Quando? 1º a 31 de outubro de 2024. Segunda a sexta, das 10h às 22h. Domingos e feriados, 12h às 20h.

Onde? Espaço Cajucidade, próximo à loja Kalunga do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

