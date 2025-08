Exposição reúne embarcações utilizadas na prática de esportes náuticos

Mostra acontece no RioMar Aracaju, em parceria com o Grupo Barlavento e com acesso gratuito

Em parceria com o Grupo Barlavento e apoio da Sinho Cat, Marinha do Brasil e Iate Clube, o RioMar Aracaju promove a 2ª edição da mostra RioMar&Vento. A exposição gratuita de barcos à vela faz parte da programação do shopping alusiva ao Dia dos Pais e acontece na Praça de Eventos Rio, de 5 a 13 de agosto.

A mostra conta com a exposição de seis veleiros, como a Canoa Sergipana – embarcação típica e verdadeiro patrimônio histórico do nosso litoral –, Day Sailer, Dingue – conhecido como barco-escola –, Hobiecat 16, Snipe e Optimist. Além da exposição dos barcos, a mostra apresenta vídeos, exibição de tela com o tracking satelital e painel da Viva a Vela em Sergipe exibindo locais para locação de veleiros e grupos de velejadores.

O cliente ainda poderá conhecer e tirar fotos a bordo do O’ Day23, veleiro compacto e versátil, popular entre velejadores que buscam um barco fácil de manusear, mas com capacidade para pequenos cruzeiros. A visitação ao veleiro acontece de sexta a domingo, das 17h às 21h. Ao todo serão 10 visitas por hora e para participar da ação, é necessário realizar o cadastro antecipado no App RioMar Aracaju e agendar a data para visitar o barco.

A mostra também oferece oficinas gratuitas de ‘nó de marinheiro’, ‘armar, desarmar e regular vela’, ‘noções básicas para velejadores iniciantes’, entre outras. Todas as oficinas acontecem diariamente, a partir das 17h, e são ministradas por professores e militares da Capitania dos Portos de Sergipe, que participam do evento como apoiadores.

A exposição é uma oportunidade para que velejadores e simpatizantes do esporte possam interagir, trocar experiências, obter informações técnicas e conhecer um pouco mais sobre a história dos modelos à mostra, todos pertencentes ao acervo dos parceiros. RioMar&Vela estará aberta para visitação pública de segunda a sábado, das 17h às 22h e no domingo, das 17h às 20h.

Serviço

O quê? Segunda edição da mostra RioMar&Vento, reunindo 7 embarcações, como O´Day23, Canoa Sergipana, Day Sailer, Dingue, Hobiecat 16 e Optimist.

Quando? De 5 a 13 de julho.

Onde? Praça de Eventos Rio, Piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Horário? De segunda a sábado, das 17h às 22h, e no domingo das 17h às 20h.

Oficinas? Diariamente, a partir das 17h.

Acesso? Gratuito. Sessão de fotos a bordo da O’Day23, de sexta a domingo, das 17h às 21h. Para participar da sessão é necessário cadastro antecipado no App RioMar Aracaju.

Classificação etária? Livre.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages