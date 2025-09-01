Exposições e experiências de arte, design e arquitetura acontecem em Aracaju

SADA chega à segunda edição e oferece programação diversificada que aproxima o público do universo criativo

Entre os dias 2 e 15 de setembro, Aracaju respira arte e design. A segunda edição da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) chega para transformar a cidade em um grande circuito de experiências criativas onde os espaços se tornam protagonistas do evento.

A programação será iniciada nesta terça-feira (2), às 10 horas, no Museu da Gente Sergipana com a abertura da exposição “Memória e Presença: Cinco vozes da arte sergipana”. Outras mostras e ações acontecem até o dia 15 de setembro em diferentes pontos da cidade, proporcionando encontros, diálogos e descobertas. Confira a programação completa:

Luzes e cores de Sérgio Amorim

A Galeria Mário Britto é palco da primeira exposição em Aracaju, do artista Sérgio Amorim, brindando o público com uma pintura que se constrói pela luz e pela cor. Inspirado nos mestres impressionistas, Amorim traduz em suas telas a vibração do instante, transformando o real em emoção. Há, em sua obra, uma poesia silenciosa que revela não apenas imagens, mas a essência que nelas habita. O acesso é gratuito. Mais informações: @galeriamariobritto.

Barro, cor e memória

No hall da Galeria de Arte Mário Britto, a Colortex apresenta a intervenção “Do Barro à Cor: Everaldo Santos interpreta Beto Pezão” – uma homenagem comovente ao artista popular sergipano que transformou o barro em metáfora da força sertaneja. Everaldo transporta para a pintura o lirismo que Pezão eternizou em esculturas, criando um diálogo entre passado e presente. Nessa instalação, a memória se transforma em cor, e a arte em pertencimento.

Sensorialidade em cena

A partir do dia 2 de setembro, intervenções dos artistas Leila Duarte e Gil Apolinário levam poesia visual para dentro da loja Le Vanille. No dia 10, às 17h, a experiência se expande com uma oficina de pintura que une cor e olfato em um mergulho nos cheiros do lar. A programação é aberta ao público e tem a proposta de criar proximidade entre estética e cotidiano. Mais informações: @levanillecasa.

Fotografia, design e bem-viver

Na Casa Jasmim, acontece exposição fotográfica de Leonardo Santana, sob curadoria do arquiteto e artista Danilo Sobral, que transforma o olhar sobre Sergipe em narrativa visual. Ainda na programação, a loja celebra o design autoral com a presença dos designers Klivisson Campelo e Édson Martone, do Estúdio Galho, que assinam uma coleção exclusiva para a Cabanna Móveis. Mais informações: @ desjoyauxse_casajasmin

Reverência a Jenner Augusto

Em um gesto de celebração ao centenário de Jenner Augusto, a Evviva Aracaju, em parceria com a Galeria de Arte Mário Britto, apresenta uma instalação que carrega a alma do mestre. O destaque está no cavalete original de Jenner, acompanhado de pincéis e tintas que marcaram sua trajetória. A homenagem não apenas reverencia, mas atualiza o legado de um dos maiores nomes da arte nordestina. Mais informações: @evvivaaracaju.

Arte em múltiplas formas

No dia 12 de setembro, a programação transita entre a gastronomia, a moda e a música com o SC Day. A iniciativa reunirá as três marcas do grupo SC em um mesmo movimento. Pela manhã a SC Home promove talk com o tema ‘Sustentabilidade’ com expert da JRJ Tecidos. Já o meio-dia será embalado pela Feijoada do Varanda SC Gastro Bar com música ao vivo, seguida de desfile “Moda Temporal – SC Femme” conecta elegância e identidade. Mais informações: @schome.loja.

Da inspiração ao projeto

Na JNunes, o visitante é convidado a experimentar a transição entre ideia e realidade no projeto “Do Inspirar ao Realizar”. Com a criação de mood boards exclusivos, cada participante terá a oportunidade de expressar sua visão pessoal sobre cores, texturas e composições. A experiência imersiva promete revelar como a inspiração pode se transformar em projetos encantadores. Mais informações: @jnunes.ai.

Design em movimento

A Celi Mall mergulha no universo Florense com o projeto Florense Inside, que estimula a criação de mood boards criativos. Além disso, os Painéis Expositores Natuzzi Editions contam a história do couro na indústria moveleira brasileira. No dia 12 de setembro, o espaço recebe convidados para o Talk Florense Inside “A importância da porta para a fachada da casa”, com os arquitetos Amanda Mitidieri, Renata Lopes, Viviane Oliveira e Walter Chou. A programação conta também com o lançamento do novo showroom da Natuzzi. Mais informações: @celimalldecor.

Arte que emoldura

No dia 6 de setembro, das 9h às 11h, a Fast Frame abre espaço para a intervenção artística “Quando a arte sobrepõe a moldura”, com Vanessa Berek. O público poderá interagir pintando molduras e criando composições únicas — um convite para repensar a moldura não como limite, mas como expansão da obra. Mais informações: @fastframearacaju

Sofisticação como linguagem

Em parceria com a Control, a CellarVie apresenta um showroom inédito, reunindo lançamentos de metais, eletrodomésticos e cubas exclusivas. Um espaço pensado para quem valoriza design de alto padrão e a tecnologia aplicada à sofisticação. Mais informações: @cellar_vie_

Neuroarquitetura aplicada à cor

Em sua unidade do Jardins, a Casa das Tintas apresenta a coleção Pantaneira com cores escolhidas pela Sherwin Williams e exposição com peças do curador e arquiteto Rodrigo Ambrósio. Já no dia 10 de setembro, a empresa promove o talk “Neuroarquitetura aplicada a cor”, com Danni Couto. O encontro para convidados acontecerá no Museu da Gente Sergipana e abordará temas como memória, emoção, pertencimento, criatividade e empatia e suas relações com a cor e com o espaço.

Criação coletiva

No dia 8 de setembro, às 17h, a Kless Aracaju promove o lançamento do seu novo showroom. Durante o encontro, os visitantes serão convidados a criar mood boards, que serão fotografados e colocados em votação nas redes sociais da loja. O mood mais votado ganhará um ensaio fotográfico profissional, transformando criatividade em experiência compartilhada. Mais informações: @klessaracaju.

Oficina de arte

Durante a SADA, o público terá a oportunidade de participar de uma oficina de pintura com o destacado artista Anselmo Rodrigues. A atividade acontecerá de 8 a 12 de setembro no RioMar Shopping (ao lado da loja Kalunga) e terá carga horária total de 10 horas, sendo duas por dia. A oficina abordará os temas: introdução ao desenho, preparação de tela, mistura de tintas, técnicas de pintura em acrílica, além da pintura de uma tela. O evento disponibilizará tintas e uma tela para uso do aluno e haverá turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas com Sara pelo número (79) 3246-4545.

Cinco vozes da arte sergipana

A exposição em cartaz no Museu da Gente Sergipana reúne cinco artistas que, além de partilharem a amizade, comungam a mesma entrega à arte como linguagem de permanência, compondo um mosaico de narrativas e memórias.

Os artistas Zeus e Abraão apresentam esculturas inspiradas na iconografia sacra. Caã expõe paisagens que se revelam como espaços poéticos e Anselmo Rodrigues reafirma a potência do figurativo em obras de impacto.

Nesta mostra também se inscreve a memória de José Fernandes, homenageado póstumo, cuja pintura onírica permanece a habitar o imaginário da gente sergipana.

A curadoria da mostra é assinada por Mário Brito, que organiza o diálogo entre esculturas e pinturas, unindo espiritualidade, memória e expressão poética.

Sorteio de obras

Com o propósito de ser um percurso pela estética, pela memória e pelo futuro do design, a 2ª SADA convida a população a circular pelos espaços e viver experiências que atravessam sentidos e constroem pontes entre arte, arquitetura e vida.

Os visitantes que realizarem todo o percurso, e fizerem o check-in através do QR Code instalado em cada espaço do evento, participam do sorteio de obras de arte do artista Anselmo Rodrigues.

