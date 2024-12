Externato São Francisco de Assis lança campanha “Padrinhos da Esperança”

Reforçando a mobilização mundial ‘Dia de Doar’, que tem objetivo de fortalecer a cultura permanente de doação, o Externato São Francisco de Assis reuniu jornalistas e influenciadores digitais na sede da instituição em Aracaju e lançou a campanha ‘Padrinhos da Esperança’ na noite desta quarta-feira, 4 de dezembro.

“O Externato São Francisco de Assis fez 60 anos de atividades em Sergipe e precisa de ajuda para manter a obra e aumentar o acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. A nossa campanha estimula que as pessoas apadrinhem uma criança e transformem uma história. É uma oportunidade de participar e acompanhar do processo de evolução da criança e colaborar com a instituição”, explica diretora Irmã Flávia Souza.

Para apadrinhar uma criança é necessária a colaboração de R$ 100 por mês fazendo parte da rede solidária do Externato. “Com a sua doação, podemos oferecer as nossas crianças um ambiente de aprendizado, segurança e muito afeto”, reforça Irmã Flávia.

O Externato São Francisco de Assis necessita de doações e voluntários para manter a obra social com programas de educação e assistência.

“A sua contribuição pode fazer a diferença na vida de muitas crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social”, finaliza Irmã Flávia.

As doações podem ser feitas através da Chave Pix 10.970.689.0010.21 (CNPJ). Conta corrente do Banese: agência 014/ conta 03.101.146-0. Ou no Banco do Brasil através da agência 3361-8 e conta corrente 411.469-8. Outras informações através dos números (79) 3224-3509 e 99148-5075. Siga o Instagram @ExternatoSaoFrancisco_Oficial

Texto – Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto – Jeferson Oliveira