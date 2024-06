Fabiano defende medidas para revitalizar Centro Histórico de Aracaju

Na manhã desta terça-feira, 4, o vereador Fabiano Oliveira (PP) subiu à Tribuna para falar sobre a Audiência Pública de apresentação do programa “Reviver o Centro”, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), realizada na quarta-feira, 29.

Para Fabiano, o encontro teve como objetivo abrir um diálogo franco e construtivo sobre os desafios e oportunidades para o desenvolvimento econômico de Aracaju.

“A revitalização do Centro na nossa capital é uma luta antiga das entidades empresariais. Um local que seja vibrante e ativo é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Aracaju. Foi por isso que propus esse diálogo nesta Casa. É necessário incentivar a ocupação dos espaços com atividades culturais, comerciais e residenciais. Algumas ações emergenciais são necessárias e, apesar das várias propostas e planos de governo ao longo dos anos, pouco foi efetivado, resultando no declínio contínuo da região. Precisamos agir com urgência para reverter este quadro!”, declarou.

“Trazer as pessoas de volta para o Centro é fundamental. Precisamos reativar a moradia, incentivar a abertura de bares e restaurantes, e reduzir impostos para criar um ambiente próspero e dinâmico. Um Centro vivo e pulsante atrai investimentos e fortalece a comunidade local”, completou o parlamentar.

Fabiano ainda destacou que o projeto ‘Reviver o Centro’ propõe ações imediatas para melhorar os espaços públicos, como a desocupação das calçadas para garantir o livre acesso de lojistas e pedestres. Ele também lembrou de melhorias implementadas quando esteve à frente de pastas importantes.

“Durante meu mandato como Secretário de Cultura e Turismo, implementei diversas ações para beneficiar o Centro Histórico de Aracaju. Estas ações incluíram a revitalização de espaços culturais, a promoção de eventos para atrair turistas e residentes, e a restauração de prédios históricos para preservar nosso patrimônio cultural. As entidades empresariais sugerem a redução de tributos, começando pelo IPTU, como forma de incentivo aos empresários”, finalizou Fabiano.

Foto: China Tom

Por Hivy Rhafaella