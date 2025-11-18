Fabiano Feitosa chega à véspera da votação do Quinto Constitucional como nome que mais cresceu

O pleito para o Quinto Constitucional chega ao seu momento decisivo, e, apesar das inúmeras polêmicas que marcaram o processo, um nome se destacou pela postura, pela firmeza e pela capacidade de crescer mesmo em um ambiente adverso: Fabiano Feitosa.

Desde o início, a disputa foi marcada por impugnações, tensões internas e articulações intensas. Em meio a esse cenário, Fabiano enfrentou um dos episódios mais lamentáveis do processo: a tentativa de colocar em dúvida sua deficiência — um ataque amplamente criticado pela classe jurídica. A investida, vista como injusta e desrespeitosa, acabou provocando efeito inverso: uniu colegas e ampliou a simpatia em torno de sua candidatura.

Com serenidade e preparo, Fabiano respondeu de forma técnica, correta e digna, reforçando a imagem de um profissional equilibrado e comprometido com a ética. Nos bastidores, seu nome passou a ser reconhecido como o que mais cresceu ao longo do pleito, justamente por demonstrar resiliência e capacidade de se fortalecer diante das adversidades.

Mesmo enfrentando uma chapa considerada altamente articulada pela atual gestão da OAB, Fabiano se consolidou como alternativa respeitada e cada vez mais competitiva.

Amanhã, quando a advocacia decidirá a primeira etapa desse processo, muitos já enxergam que, entre controvérsias e turbulências, Fabiano Feitosa conseguiu se destacar não pelo barulho, mas pela postura. E é isso que tem feito seu nome ecoar com ainda mais força na reta final.

