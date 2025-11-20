Fabiano Feitosa: O coração valente que pulsa por uma advocacia mais forte e justa está na lista sêxtupla

Nesta quarta-feira, 19, aconteceu a votação para escolha dos seis candidatos que irão compor a lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). E, como já apontavam diversos veículos de comunicação, Fabiano Feitosa foi um dos escolhidos para compor essa lista, as análises já apontavam que ele seria um dos mais voltados.

“Com imensa alegria e gratidão, recebi 2491 votos e, agora, faço parte da lista sêxtupla do Quinto Constitucional. Agradeço profundamente a cada amiga e amigo que confiou em mim, à minha família e a todos da minha equipe que caminharam ao meu lado nessa jornada!”, agradeceu emocionado Fabiano Feitosa.

Sua campanha, desde o início até o último ato, foi construída com diálogo, respeito, verdade, de maneira honrosa. Acolhendo inclusive outros candidatos, dando oportunidade em seus eventos a eles de apresentarem suas propostas. Sempre com serenidade, respeito e profundo conhecimento jurídico.

Essa é a primeira fase da disputa, agora homologada a lista, o presidente da OAB/SE terá o prazo de cinco dias úteis para encaminhá-la ao Tribunal de Justiça de Sergipe, acompanhada do número de votos recebidos por cada candidato(a) e de seus respectivos currículos. Na mesma ocasião, o chefe do Poder Executivo será oficiado, permitindo o acompanhamento do processo e o cumprimento do prazo de nomeação previsto no artigo 94, parágrafo único, da Constituição Federal.

