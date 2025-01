Fábio Andrade é empossado secretário do Turismo de Aracaju

Em um momento emocionante e histórico, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, empossou o administrador Fábio Andrade como novo secretário do Turismo da capital. A solenidade foi realizada nesta quinta-feira, 2 de janeiro, no Teatro Atheneu. Além de Fábio, outros 22 novos gestores, da Nova Aracaju também foram empossados com a presença dos amigos, familiares, autoridades e do povo.

“Foi um momento de muita emoção e gratidão a prefeita por me confiar para comandar esta pasta tão importante para Aracaju. Vamos buscar realizar todas as nossas propostas que estão no Plano de Soluções e fortalecer o calendário de evento para que Aracaju continua recebendo muitos turistas durante todo o ano, principalmente nos períodos de baixa temporada. Vamos restaurar pontos turísticos como a Orla da Atalaia e o Centro que foram abandonados pela última gestão. Vamos também modernizar outros equipamentos com o objetivo de atrair mais turistas e automaticamente aquecer o comércio e gerar emprego e renda”, comemora.

Fábio Andrade é administrador e foi diretor da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) até o fim de 2024. Foi presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Fecomércio. Em 2016, foi secretário de Turismo em 2016, e secretário adjunto da pasta, ambas funções na gestão de João Alves Filho.

Texto e foto Fredson Navarro