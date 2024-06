FÁBIO D’ ESTÂNCIA NÃO TOCOU NA FESTA DO BARCO DE FOGO E AINDA NÃO SABE SE TOCARÁ NO SÃO JOÃO DE ESTÂNCIA

Sem sombra de dúvidas, ultimamente, quem mais tem divulgado a existência do barco de fogo é o compositor e cantor Fábio D’ Estância, através de suas cantorias voltadas à esse artefato pirotécnico, que há muito tempo ganhou repercussão nacional, á época, década de 80, da primeira vez que a TV Globo, através da repórter Sandra Passarinho esteve em Estância com sua equipe, precisamente na Rua do Cravo.

Infelizmente, nas comemorações que aconteceram nesta quarta feira, 11, pela passagem do Dia Estadual do Barco de Fogo, o filho da Estância, Fábio D’ Estância, ficou de fora dessa programação, lamentavelmente não tendo chance de mostrar aos estancianos e turistas, as suas belas poesias, seus nostalgicos versos e seu amor pela terra onde nasceu. Infelizmente tiraram isso do artista que nasceu e conviveu na tradicional “Rua do Arame”.

A redação da Tribuna Cultural checou a informação, que tudo leva a crer, até o momento, que ele poderá ficar ausente da programação do São João e do São Pedro de Estância?

Um grande artista do porte de Fábio D’ Estância, que tem na sua bagagem e nas suas composições a verdadeira cultura popular estanciana, contudo, até o presente momento, de acordo com dados, ele enviou sua proposta em maio deste ano à Secretaria Muncipal de Cultura e nada ainda teve retorno para o mesmo. Ninguém da Secrearia de Cultura até agora soube informou nada ao Fábio.

Enquanto Fábio D’ Estância encontra-se desamparado na sua cidade natal, o município de Aracaju e outros, o contrataram para animar os festejos juninos. Ele se apresentará no Forró Caju e no Arraiá do Povo.

Por Magno de Jesus