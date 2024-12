Fábio Dantas lança livro sobre os desafios da liberdade religiosa

Na próxima terça-feira, 3 de dezembro, o escritor sergipano Fábio Dantas lançará seu mais novo livro, “Além das Amarras: Os Desafios da Liberdade Religiosa no Brasil”, na Livraria Leitura do Shopping RioMar, em Aracaju. A obra convida os leitores a uma reflexão profunda sobre o direito à liberdade de crença e os desafios enfrentados em um país marcado pela diversidade religiosa.

Com uma abordagem minuciosa, o livro explora o arcabouço constitucional que assegura aos brasileiros a prática religiosa sem coerção. No entanto, Fábio Dantas também destaca a dura realidade da intolerância religiosa, um problema que ainda afeta significativamente a sociedade, levando a atos de discriminação e violência.

O autor ressalta a importância de políticas públicas eficazes e da atuação do Estado para proteger os cidadãos vítimas de intolerância, promovendo um ambiente de respeito e convivência entre os diferentes credos. “Além das Amarras” busca não apenas expor os desafios, mas também reforçar a necessidade de garantir a liberdade religiosa como um direito fundamental de todos.

O evento de lançamento promete ser uma oportunidade de debate sobre a convivência pacífica entre as diversas manifestações de fé no Brasil. A entrada é gratuita, e o autor estará disponível para autografar exemplares e conversar com os leitores.

Sobre Fábio Dantas

Autor de mais de 15 livros, Fábio Dantas é sergipano de frei Paulo. É formado em Direito e Letras, doutor em Direito, Mestre em Direitos Humanos, especialista em Ciência das Religiões, em Direito Educacional, em Direito Penal e Processual Penal e em Gestão Pública. Graduando em Cinema e Audiovisual. Também é servidor público da carreira de gestor governamental do Estado de Sergipe. Já lançou livros como “Religião e Legislação: Uma questão de direito” e “Aspectos Criminais da Lei Maria da Penha”.

Fábio Dantas é dirigente do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda. Também é tarólogo e pesquisador. Entre as obras escritas na linha da espiritualidade estão: “A Magia das Cartas Terapêuticas”, “A Magia das Cartas Ciganas”, “O Milagre da Oração”, “Eu Te Benzo”, além do “best celer” Ervas e Benzimentos, que há meses integra a lista dos livros mais vendidos na categoria Religião e Espiritualidade no e-commerce Amazon. A obra também foi incluída no catálogo do Grupo Planeta para a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

Fonte e foto NV Comunicação