Fábio Lima Canta Lulu Santos – Um Tributo ao Pop Rock Brasileiro

No sábado, 18 de outubro de 2025, às 22h, o público do Stones será envolvido por uma atmosfera vibrante e nostálgica com o show “Fábio Lima Canta Lulu Santos”. O espetáculo, apresentado em formato quarteto (baixo, bateria, guitarra, violão e voz), celebra a genialidade de Lulu Santos, um dos maiores nomes do pop rock brasileiro.

Repertório de Emoções e Clássicos

O show promete uma viagem musical por sucessos que marcaram gerações. No repertório, canções como “Tempos Modernos”, “Toda Forma de Amor”, “Como uma Onda”, “Último Romântico”, “A Cura”, “Assim Caminha a Humanidade”, “Apenas Mais uma de Amor”, “De Repente Califórnia” e “Tudo Azul” ganham novas interpretações com arranjos que equilibram momentos de introspecção e energia, mantendo viva a essência contagiante do artista homenageado.

A produção do show é uma colaboração entre o Stones e a Nosso Dom Produções, reafirmando não só o talento e a versatilidade de Fábio Lima, que além de unir técnica, sensibilidade e carisma em cada apresentação, tem seu trabalho reconhecido pelas melhores casas do estado. O resultado é um espetáculo que consolida o artista como uma das vozes mais expressivas e queridas da música sergipana.

—

🎟️ Ingressos: disponíveis na bilheteria do evento

📍 Local: Stones – Aracaju/SE

📅 Data: sábado, 18 de outubro de 2025, às 22h – abertura da casa 20h