Fábio Meireles lamenta: “a população está indignada com a retirada dos ônibus  elétricos”

O vereador Fábio Meireles (PDT) lembra que são sete itens de irregularidades na compra dos ônibus elétricos, sete itens para a Prefeitura de Aracaju corrigir, enquanto isso, a população está indignada sem entender e a prefeita Emília Corrêa querendo responsabilizar o Tribunal de Contas.

“A prefeita Emília está batendo o tempo todo, sendo injusta com o Tribunal de Contas e eu gostaria de saber se os conselheiros vão aguentar calados, porque a população está pensando que foram eles que retiraram os ônibus elétricos da rua”, questiona o parlamentar.

Fábio ironiza dizendo que há pessoas que se travestem de religiosidade para passar mentiras e inverdades.

Fábio disse que não pode observar ou assistir membros da Prefeitura de Aracaju mentir e ele ficar calado. “Quero saber se o Tribunal de Contas de Sergipe não vai se manifestar, porque a todo tempo a gestão está gravando jogando nas costas dos conselheiros do Tribunal a retirada dos ônibus elétricos”, lamenta.

Entrevista 103 FM Aracaju com o repórter Marcos Aurélio

Em entrevista ao Programa da 103 FM Aracaju, com o repórter Marcos Aurélio, o vereador Fábio Meireles (PDT) falou sobre sua trajetória política nesta terça-feira, dia 12 de agosto. “É uma honra receber no estúdio um representante da comunidade”, destacou o repórter Marcos Aurélio.

Fábio disse que a responsabilidade só aumenta estando como representante no Parlamento, porque sua origem é popular, vem do trabalho comunitário e dos conselhos municipais.

O vereador reside no bairro Soledade há 20 anos com sua família, onde também residem seus pais e sogros. “Sou oriundo da pobreza. É em Deus que nós acreditamos, que nos ajuda através do bom trabalho a convencer as pessoas a acreditarem em nosso trabalho”, confessa.

Ao recordar as dificuldades que passou na Soledade, Fábio Meireles lembrou da época em que a água das enchentes adentrava sua casa, quando perdeu móveis – “Os moradores viram as mudança na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, nosso papel é bater na porta das autoridades e brigar por melhorias para a coletividade. Nós tínhamos a parceria e lealdade com o prefeito Edvaldo Nogueira até chegar o entendimento para a população. Relembrar é um fato que mexe muito comigo, eu sou oriundo da pobreza e todo o projeto nosso é para o bem da população”, disse.

Ao ingressar na política partidária, Fábio recorda que ao ganhar pensou em trazer uma produção para a população, ou seja, a efetivação dos sonhos comunitários, que era a drenagem, pavimentação, calçamentos, esgotamento sanitário, meio-fio, dentre outros aspectos.

Fábio lembra que quando Edvaldo assumiu com os escândalos da gestão anterior do saudoso João Alves Filho, com salários de servidores dois meses atrasados e décimo terceiro atrasados, cerca de R$ 540 milhões de reais em dívidas, o seu receio era se tornar uma figura decorativa no Parlamento.

“Mas, passo a passo nós conseguimos ajudar a gestão, cobrando da gestão levando para a gestão as solicitações do povo e aí eu tenho muita saudade, eu gosto de fazer isso, porque quando Edvaldo ganhou a eleição, o ex-deputado federal André Moura administrava por outro lado, Edvaldo foi em busca de André e André se aproximou e começou a parceria. André começou a ajudar a Prefeitura de Aracaju, que é a junção perfeita para o bem da população!”, disse Fábio.

“Deus é bom Deus une propósitos, as pessoas têm que entender isso, eu dou esse exemplo de Edvaldo e de André trazendo para que haja maturidade nas pessoas que dizem que amam política, mas na verdade odeiam as pessoas, dizem eu sou Lula e odeia quem entende que a direita tem uma outra visão, daí dizem eu odeio a esquerda porque é aliado a Lula, mas nós fomos criados por Deus para trabalhar e desenvolver um relacionamento, muitas vezes nas divergências e foi nessa dificuldade que nós conseguimos e o prefeito Edvaldo Nogueira na época era oposição, mas disse para nós dialogarmos sobre política e resolveu o problema da avenida Euclides Figueiredo”, lembra.

“A vida das pessoas vale mais do que o sentimento da direita e da esquerda. Guardo no coração as críticas, mas as verdades nós temos que colocar dentro do devido lugar, enquanto você se apaixona por uma pessoa no governo, eu me apaixono pelas pessoas que estão nas ruas precisando”, ressalta.

“O Parlamento é a minha sala de estar para fazer aquilo que a população deseja. Quero agradecer a Rádio FM 103 Aracaju e a participação de todos os ouvintes”, agradeceu o vereador.

Da Assessoria Parlamentar

Foto- Luana Pinheiro