Fábio Meireles (PDT) anuncia saída da base aliada do governo municipal

Durante a sessão desta quarta-feira (4), na Câmara Municipal de Aracaju o vereador Fábio Meireles (PDT), anunciou a saída da base aliada ao governo municipal da prefeita Emília Correia.

”Depois da nossa fala com a prefeita Emília Corrêa na reunião que nós tivemos, tivemos uma reunião muito calorosa e respeitosa. Falamos e ouvimos, ouvimos o presidente falar, ouvimos cada um dos colegas e eu me manifestei. Em nenhum momento da reunião a prefeita Emília Corrêa usou, fez as colocações que ela fez de público na reunião comigo. Ela fez com o presidente Ricardo Vasconcelos e aqui não tem um que me desminta aqui. Ela fez com o presidente, ela rebateu a fala com o presidente. Tô tornando público porque ela mesma tornou público depois da reunião, porque por mais algumas pessoas que me acham de 48 anos, acho que eu tenho 16 e sou um menino. Ela tem um pouquinho mais idade do que eu e ela fez o que eu não fiz, a prefeita fez o que eu não fiz. E eu não falei nada do que aconteceu na reunião. Porque me respeito, tenho palavra e lado”, expressou.

“É nessa casa, neste espaço sagrado que o povo nos elegeu que nós reverberamos os problemas de Aracaju para o bem melhor da sociedade”, justificou.

O parlamentar relatou na Tribuna, que viu ontem, uma conversa em um grupo de whatsapp, cujo um dos membros foi candidato não eleito pelo partido PL e proferiu ofensas aos parlamentares visando atingir a honra dos vereadores da Câmara de Aracaju dizendo que os parlamentares da base estão sugando a gestão.

Em aparte, o vereador Milton Dantas disse que espera que a Casa Legislativa tome as providências cabíveis para proteger a democracia no município de Aracaju e irá cobrar do presidente da CMA uma ação jurídica”, disse.

A vereadora Moana Valadares em aparte, disse que as palavras proferidas pelo membro de whatsapp não são da prefeita Emília Correia. “Não podemos atribuir à prefeita as palavras proferidas por outras pessoas. A população está observando o trabalho da prefeita, algumas cobranças são injustas, devido ela ter apenas cinco meses na gestão”, disse.

O vereador Lúcio Flávio disse que o PL elegeu a prefeita Emília e dois vereadores. “A fala do membro do grupo de whatsapp não representa a fala do partido. Esta não é uma fala em relação a nenhum vereador, seja na base ou da oposição”, ressaltou.

O vereador Fábio Meireles disse que é uma honra ouvir os colegas vereadores e quer saber se este membro do whatsapp que está atacando os vereadores legítimos pela população está nomeado na Prefeitura. Já o vereador Elber Batalha disse que as acusações são graves.

“Eu acho que faço a minha fala para deixar sempre claro, as minhas posições. Não vou atacar a prefeita Emília Corrêa, no que eu puder ajudar, ajudarei, mas entrego os meus espaços que estão lá na prefeitura de Aracaju e vou seguir minha caminhada com a população aracajuana e vamos para frente”, finaliza.

Da Assessoria Parlamentar

Foto – Luanna Pinheiro