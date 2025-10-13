Fábio Meireles promove 7ª edição da “Festa das Crianças” no bairro Soledade

O grandioso público superou a expectativa do vereador Fábio Meireles (PDT) e da presidente da ONG Olhar Carinhoso, Ítala Meireles, durante a festa do Dia da Criança, realizada no sábado (11 de outubro, às 15h), na quadra pública do campo society do Bomfim, no bairro Soledade.

A festa é uma iniciativa do mandato do vereador Fábio Meireles (PDT), em parceria com a ONG Olhar Carinhoso, reforçando o compromisso com as famílias do bairro onde ele reside com a família.

O evento contou com cerca de 500 crianças e centenas de famílias que se divertiram com muita alegria, segurança e atividades gratuitas. A festa, que está na sétima edição, levou entretenimento, perpetuando um momento de alegria para as crianças beneficiadas e valorizando a infância.

“É uma alegria enorme poder proporcionar esse momento especial para as nossas crianças, especialmente aqui no campo do bairro Soledade, este campo que foi entregue pelo ex-prefeito Edvaldo Nogueira à comunidade e hoje é um espaço de convivência, lazer e união para todas as famílias aqui”, disse Fábio.

Na oportunidade, houve entrega de brinquedos, bicicletas, sorteios de brindes, brincadeiras (pula-pula e touro mecânico), lanches (cachorro-quente, algodão-doce e pipoca) e presentes — incluindo eletrodomésticos — para as mamães.

“O evento foi uma tarde recreativa inesquecível preparada com muita organização especialmente para a garotada”, ressalta Ítala Meireles.

Estiveram presentes o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo, e o ex-prefeito Edvaldo Nogueira. Edvaldo demonstrou sua alegria e compromisso com a população daquela localidade ao ter inaugurado a primeira quadra pública de futebol society do estado de Sergipe.

O vereador Fábio Meireles agradeceu a todos os envolvidos, em especial à presidente da ONG, Ítala Meireles, e aos voluntários que organizaram tudo previamente, tornando a festa um verdadeiro sucesso de público.

Da assessoria – Foto: Júlia Oliveira